Viel Arbeit auf "Baustelle"

Die KSC-Anhänger werden also lautstark gegenhalten müssen, damit die Wildparkprofis in ihrem vorletzten Heimspiel dieses Jahres nicht einer Auswärtsatmosphäre ausgesetzt sind. Obwohl: Das Schwartz-Team ist auf fremden Plätzen das beste der Liga (15 Punkte). Im eigenen Stadion haben die Badener - was die Punktausbeute anbelangt (elf) - aber noch Nachholbedarf. Die personellen Voraussetzungen, ihre matte Heimbilanz aufpolieren zu können, sind allerdings nicht optimal. Spielmacher Marvin Wanitzek ist Gelb-gesperrt und der Einsatz von Alexander Groiß wegen einer leichten Bauchmuskelzerrung in Gefahr.

Um Wanitzeks Ausfall zu kompensieren, sieht Schwartz "mehrere Möglichkeiten". Zum Beispiel ohne sonstige Umstellungen, durch Janis Hanek oder Justin Möbius. "Beide können diese Position spielen", sagt der Trainer - im zentralen Mittelfeld, eher defensiv. Oder der KSC-Coach zieht Manuel Stiefler vom rechten Flügel nach innen, und Kyoung-Rok Choi oder Martin Röser füllt die so entstehende Lücke auf der Außenbahn. Einen Plan B für den Fall, dass auch Groiß passen müsste, hat Schwartz noch nicht parat, zumindest sagt er das. Offensichtlich rechnet er damit, dass sich diesbezügliche Überlegungen erübrigen: "Er wird behandelt, und es sieht gut aus."

Ansonsten steht dem KSC-Trainer das zuletzt (drei Spiele, sieben Punkte) erfolgreiche Stammpersonal zur Verfügung. Auf der Ersatzbank wird der Platz von Tim Kircher wegen einer Magen-Darm-Infektion frei.

Bei den Gästen fehlt unter anderem der frühere 33-jährige KSC-Profi (2012 bis 2016) Jan Mauersberger, der eine Gesichtsfraktur auskuriert. Aber auch ohne den Innenverteidiger bringen die Gäste "große Erfahrung", sagt Alois Schwartz, auf den Platz. Zum Beispiel mit den sehr "präsenten" Angreifern Sascha Mölders (33) und Adriano Grimaldi (27). Die "Löwen" seien bei Standardsituationen gefährlich, warnt der KSC-Trainer, und eine "robuste Mannschaft". Außerdem "taktisch flexibel", ergänzt Sportdirektor Oliver Kreuzer, der in dieser Funktion auch bei den "Sechzigern" tätig war (2015 bis 2016).

Defensiv sind die Münchner (Platz zehn/23:16 Tore) genauso stark wie der KSC (Dritter/20:16), offensiv sogar ein paar Tore besser in der Tabelle platziert. "Und es gibt eine Statistik, die besagt: Wenn die Spiele des TSV nur 80 Minuten gedauert hätten, wären die Löwen Tabellenführer", hebt Kreuzer den Zeigefinger.

Das heißt: Hinten raus gehen den Münchnern offensichtlich Kraft und Konzentration flöten. Dass dies morgen auch der Fall sein wird, darauf sollte sich der KSC aber natürlich nicht verlassen. (fal)