Rebland-SG meint es ernst

Vor der Saison hatte man sich im Lager der SGSK gewohnt zurückhaltend gegeben. Die Bestätigung der Platzierung aus der vergangenen Runde (Rang sechs) war als Ziel ausgegeben worden. Wesentlich mehr hatte Georg Kaul, der Coach der HSG Hardt II, der SG zugetraut. Als einziger Trainer der Liga nannte er die Rebländer als Meistertipp - und scheint damit eine Vorahnung gehabt zu haben. Denn die Mannschaft von Rudi Habich konnte zuletzt nicht nur MuKu (15:5) in die Schranken weisen, auch in den Duellen mit Freudenstadt (12:6) und Helmlingen (14:4) hatte sie bereits die Oberhand behalten. Zum letzten Vergleich mit einem Club aus den Top Fünf kommt es am nächsten Wochenende gegen die Panthers Gaggenau (14:4).

Zuvor möchte man die Spitze erklimmen. Verhindern kann dies die Reserve des ASV Ottenhöfen, die nach zuletzt spielfreiem Wochenende wieder ins Wettkampfgeschehen eingreift. Unverändert geblieben ist die Notwendigkeit, in den Heimspielen Punkte zu holen, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren, und die dünne Personalsituation, berichtet Trainer Marc Nimke. "Die Alternativen halten sich in engen Grenzen, so dass die verbliebenen Akteure weitestgehend über 60 Minuten gehen müssen. Hierbei dann durchgehend Konzentration und Tempo auf die Platte zu bringen, ist eine Herkulesaufgabe, der wir uns stellen müssen."

Im Gegensatz zur SG Steinbach/Kappelwindeck hatte die HSG Murg (9:9) vor der Runde einen Angriff auf die Spitze ins Visier genommen. Doch bereits zum jetzigen Zeitpunkt der Saison befinden sich die Murgtäler "mal wieder im Niemandsland der Tabelle", wie Trainer Magnus Unger feststellen muss. Nachdem man es zuletzt durch eine 34:38-Niederlage bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn verpasst hat, in Kontakt zu den vorderen Mannschaften zu bleiben, gelte es nun, vor heimischer Kulisse in der Ebersteinhalle von Obertsrot zwei Punkte einzufahren. "Gegen Steinbach/Kappelwindeck III sollten wir uns keine Blöße geben", betont Unger. Allerdings hätten die Gäste nichts zu verschenken und Punkte dringend nötig. Von seinem Team fordert er ein geschlossenes Auftreten über 60 Minuten.

Zum Kellerduell treffen sich der BSV Sinzheim III (2:14) und die HSG Hardt II (0:16). Das Ziel des Aufsteigers, in der Klasse zu bestehen, hält BSV-Coach Ralf Hable für "durchaus möglich". Dafür, so die Vorgabe, müsse man locker und ruhig bleiben. Auf diese Weise sollen gegen das Schlusslicht auch die nächsten beiden Zähler herausspringen. Jeweils im Mittelfeld befinden sich die TS Ottersweier II (8:10) und der TuS Memprechtshofen (8:8). "Beide Mannschaften sind bestrebt, möglichst früh nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben", nennt TSO-Coach Marcel Röll eine weitere Gemeinsamkeit. Er rechnet "mit einem spannenden Spiel, in dem man sich nichts schenken" werde. (mabu)