Erst wie früher, am Ende wie immer

Achern

Vom Torwart zum Mannschaftsarzt Achern (hu) - Ulrich Hoffmann ist ein gestandener Kerl, den nichts so leicht umwirft. Seit 1977 ist er Mediziner. Ein Chirurg, gestählt durch seine Tätigkeit als Notarzt. Ein Sportmediziner und Chirotherapeut, der seit 1983 auch in den Fußballstadien seinen Mann steht (Foto: toto).

Karlsruhe

Wanitzek fehlt KSC gegen "Löwen" Karlsruhe (dpa) - Der KSC muss am Sonntag gegen 1860 München ohne den gelbgesperrten Marvin Wanitzek (Foto: GES) in sein erstes Heimspiel der mindestens zweijährigen Umbauphase des Wildparkstadions gehen. Sportdirektor Oliver Kreuzer trifft dabei auf seinen Ex-Verein.

Kuppenheim

SV 08: Erfolgswelle weiter reiten Kuppenheim (rap) - Der SV 08 Kuppenheim will die Erfolgswelle in der Fußball-Verbandsliga weiter reiten und im Spitzenspiel am Samstag gegen den Dritten FC Auggen den sechsten Sieg in Serie einfahren. Der Einsatz von 08-Verteidiger Armin Karamehmedovic ist noch ungewiss (Foto: toto).