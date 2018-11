Intensive, erfolgreiche Arbeit

Von Hans Falsehr



Zumindest bis am heutigen Montagabend Preußen Münster gegen Braunschweig spielt, ist der Karlsruher SC Tabellenzweiter der Dritten Liga. Die Wildparkprofis mussten vor 16 477 Zuschauern gegen den TSV 1860 München zwar erwartungsgemäß intensiv und bis zum Schlusspfiff arbeiten, wurden dafür aber mit einem 3:2-Sieg über die "Löwen" und drei Punkten entlohnt.



"Unterm Strich steht, denke ich, ein verdienter Sieg", fasste KSC-Trainer Alois Schwartz die Partie zusammen. "Meine Mannschaft hat leidenschaftlich gekämpft und dem TSV ständig Stress gemacht." Sportdirektor Oliver Kreuzer lobte die eigenen Schützlinge wegen ihrer "richtig guten Mannschaftsleistung" und dafür, dass sie "sehr konzentriert und aggressiv am Gegner" waren. Da der KSC neben dem Gelb-gesperrten Marvin Wanitzek auch den verletzten Alexander Groiß (Bauchmuskelzerrung) ersetzen musste, schickte Cheftrainer Alois Schwartz Janis Hanek und Burak Camoglu in der Anfangsformation auf die "Baustelle Wildparkstadion". Hanek spielte an Stelle von Wanitzek im defensiven Mittelfeld. Camoglu wurde auf der rechten Außenbahn eingesetzt, denn Manuel Stiefler rückte nach innen und übernahm die zentralen Aufgaben von Groiß. Diese Umstellungen machten sich zunächst überhaupt nicht bemerkbar. Denn die Gastgeber gingen schon in der dritten Minute in Führung. Stiefler verlängerte am ersten Pfosten einen Eckball von links von Marc Lorenz mit dem Kopf und am zweiten Pfosten drückte Anton Fink die Kugel ins Münchner Netz. Anschließend jedoch übernahmen die Löwen die Initiative. Der TSV erarbeitete sich vier Freistöße aus nicht ungefährlichen Entfernungen und Positionen nebst zwei Ecken. Mit der zweiten stellte Gästespieler Simon Lorenz relativ unbedrängt per Kopf den 1:1-Ausgleich her (29.). Doch die Wildparkprofis stellten praktisch postwendend ihren Vorsprung wieder her. Auf Zuspiel von Fink gelang Marvin Pourié sein achtes Saisontor und das 2:1 für die Hausherren (30.). Und nur sechs Minuten später baute David Pisot die KSC-Führung auf 3:1 aus. Nach einer Ecke der Gastgeber und einem Fehlgriff von Torhüter Marco Hiller brachten die Sechziger den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und der Karlsruher Kapitän traf mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze (36.). "Löwen"-Trainer Daniel Bierofka ("Wir müssen uns ankreiden lassen, in der ersten Halbzeit naiv verteidigt zu haben") reagierte auf den Pausenrückstand seiner Schützlinge mit zwei offensiven Wechseln, brachte zur zweiten Halbzeit Sascha Möders für Quirin Moll sowie Stefan Lex für Felix Weber. Der KSC ließ sich in die Defensive drängen, und Mölders köpfte nach einer Flanke von links von Philipp Steinhart am zweiten Pfosten nur ganz knapp vorbei (65.). Auf der Gegenseite wurde Fink in letzter Sekunde geblockt, die fällige Ecke köpfte Pourié ganz knapp vorbei (68.). Dann war wieder 1860 dran: Efkan Bekiroglu versemmelte die Chance zum 2:3 (68.), und wenig später "fingerte" KSC-Keeper Benjamin Uphoff seinen Flachschuss zur Ecke für die Gäste (75.). Das Spiel ging jetzt hin und her. Aber weder schaffte der KSC das erlösende 4:1 - die nächste Chance dazu vergab Pourié nach einer Flanke von Fink (81.) -, noch gelang dem TSV das die Spannung erhöhende 2:3. "Wir haben alles nach vorne geschmissen", schilderte Gästetrainer Bierofka den Spielverlauf nach dem Seitenwechsel, "und sind ein hohes Risiko eingegangen. Die zweite Halbzeit war ein offener Schlagabtausch." Und als dann Adriano Grimaldi doch noch das 2:3 köpfte, war das Spiel schon in der Verlängerung (90.+1), die restlichen drei Minuten brachte der KSC unbeschadet über die Bühne. "Das Tor ist dann zu spät gefallen, um hier noch etwas mitnehmen zu können", bedauerte TSV-Coach Daniel Bierofka. Kollege Alois Schwartz fühlte sich an das Spiel seiner Mannschaft in Meppen erinnert (3:2), als es nach einem 3:0-Vorsprung in der Schlussphase noch einmal eng wurde. "Wir haben es auch gegen 1860 noch einmal spannend gemacht." KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Camoglu (85. Röser), Stiefler, Hanek (74. Kobald), M. Lorenz - Fink - Pourié (90.+3 Sané). 1860 München: Hiller - Willsch (75. Paul), Weber (46. Lex), Berzel, S. Lorenz - Wein, Moll (46. Mölders), Bekiroglu, Steinhart - Karger, Grimaldi. Schiedsrichter: Osmers (Hannover). - Zuschauer: 16 477 - Tore: 1:0 Fink (3.), 1:1 S. Lorenz (29.), 2:1 Pourié (30.), 3:1 Pisot (36.), 3:2 Grimaldi (90.+1) - Gelbe Karten: Stiefler - Weber, Mölders - Beste Spieler: Gordon, Stiefler, M. Lorenz, Fink - Grimaldi, Wein.

