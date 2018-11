An die Tabellenspitze gestürmt

Kuppenheim

SV08 gewinnt Spitzenspiel Kuppenheim (hu) - Der SV 08 Kuppenheim hat auch die Spitzenpartie gegen den FC Auggen (3:1) gewonnen. Sechs Siege in Serie, 30 Punkte nach 17 Spielen, Platz vier in der Tabelle - die Blau-Schwarzen hatten am Samstag allen Grund zum Feiern (Foto: toto).

Kuusamo

Severin Freund vor Comeback Kuusamo (red) - Wenn Olympiasieger Severin Freund am Wochenende erstmals wieder unter Wettkampfbedingungen auf den Balken klettert, werden 689 quälend lange Tage vergangen sein. 689 Tage, 22 1/2 Monate, fast zwei Jahre, in denen sich so vieles verändert hat (Foto: dpa).