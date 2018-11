Titel für Weiler und Kruse

(sid) - Die Flitterwochen hat er vorgezogen, die große Party vertagt: Johannes Rydzek (Foto: dpa) hat vor dem Saisonstart Opfer gebracht, um neue Titel und Rekorde zu holen. An ihm und dem Erfolgsteam führt auch in dieser Saison kein Weg im Weltcup vorbei. » - Mehr

Kuusamo