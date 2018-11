TV Weisenbach vollzieht Wachablösung

Ottenau

Ottenau muss punkten Ottenau (red) - Tischtennis-Badenligist Spvgg Ottenau (Foto: Vetter) steht unter Druck: Die Murgtäler sind nur noch zwei Zähler von den Abstiegsrängen entfernt. Den Ausfall von drei Leistungsträgern konnte das Team nicht kompensieren. Nun steht die Auswärtspartie bei Hohberg II an.

Iffezheim

Gauligaendkampf in Iffezheim Iffezheim (sch) - Turnen begeistert Jung und Alt. Dass dies so ist, bewies der Gauligaendkampf in Iffezheim. Über 500 Sportler aus 15 Vereinen zeigten eine beeindruckende Mischung aus turnerischem Können, sportlichem Körpereinsatz gepaart mit Eleganz und Ausdrucksstärke (Foto: sch).

Sinzheim

TV Busenbach in Sinzheim Sinzheim (red) - Tischtennis-Freunde aus der Region können sich freuen: Am Samstag gastiert ab 18.30 Uhr die Tischtennis-Bundesliga der Frauen in Sinzheim. Der TV Busenbach hat sein Heimspiel gegen TuS Bad Driburg in die Fremersberghalle "ausgelagert" (Foto: GES).

Rastatt

TTF Rastatt siegen im Derby Rastatt (red) - Die TTF Rastatt bleiben in der Tischtennis-Verbandsliga weiter das Maß der Dinge. Die Barockstädter setzten sich im Derby gegen den Aufsteiger Spvgg Ottenau II mit 9:3 durch. In der Frauen-Verbandsliga gab es einen Sieg und eine Niederlage für den TV Bühl (Foto: fuv).