TBG dreimal ganz oben auf dem Treppchen Die Turnerinnen des TB Gaggenau blicken auf eine erfolgreiche Saison in der Gauliga zurück. Unter anderem heimsten die Athletinnen aus dem Murgtal drei Meistertitel ein. Nicht ganz wie geplant lief es für Sara Herbst, Pauline Rabold, Saskia Huck, Jana Brendel, Denise Nawroth, Altina Bajra und Vanessa Ollhoff beim Endkampf der LK 4 in Iffezheim, die sich im Vorkampf noch auf Platz zwei geturnt hatten. Nawroth erturnte am Sprung (12,3) und Balken (11,9) zwar wichtige Punkte, auch Krempel glänzte am Stufenbarren (11,7) und Balken (11,9). Herbst legte am Boden eine saubere Übung aufs Parkett, wurde mit 12,3 Punkten belohnt und war mit 35,7 Punkten stärkste TBG-Turnerin. Dennoch reichte es im Endkampf nur zu Platz vier. Dadurch konnte der TB den zweiten Rang aus dem Vorkampf nicht halten und landete in der Endabrechnung mit 281,0 Punkten hinter Wintersdorf (285,25) und TV Haueneberstein (281,7) auf Platz drei. Bei den Jüngsten in der Altersklasse 8 erturnten Lara Vucetic, Marie Götz, Rebeka Pejic, Elmira Pfaff, Lara Grohs und Maja Jahoda im Endkampf auf Platz fünf. Götz war beste TBG-Turnerin mit 49,55 Punkten. Die Leistung beim Endkampf reichte allerdings nicht, um sich in der Gesamtabrechnung zu verbessern, letztlich musste sich der TBG mit 289,75 Punkten und Rang sechs zufriedengeben. Tijana Cvetkovic, Antonija Schweikert, Luana Frangella, Anna Gmünd, Ranja Vieru und Kristina Bilusic - mit 50,9 Punkten beste TBG-Turnerin - gingen in der Altersklasse 10 an den Start. Mit 155,95 erturnten Punkten landeten die Mädels wie am Vorkampf auf dem undankbaren vierten Platz. Dabei blieb es mit 315,05 Punkten auch in der Gesamtwertung. In der Altersklasse 12 konnten Jule Mühlchen, Deborah Haupt, Luana Todaro, Sophia Ermantraut, Patricia Schweitzer und Shanna Fichtler ihren ersten Platz aus dem Vorkampf verteidigen und durften mit 344,15 Punkten den Pokal auf dem Siegertreppchen in die Höhe stemmen. Haupt glänzte mit 58,95 Punkten als beste Turnerin im gesamten Wettkampffeld. Annalena Todaro, Emilia Senger, Marie-Katharina Nikitin, Sinja Huck und Jule Zink gelang es ebenfalls - trotz des Ausfalls von Rebecca Haupt - das Spitzenergebnis aus dem Vorkampf zu wiederholen. Auch hier landete die TBG-Riege mit 351,95 Punkten auf dem ersten Treppchenplatz. Die Murgtälerinnen holten sich dabei alle Gerätepunkte. Todaro lief gar zur Höchstform auf und war mit 60 Punkten die stärkste Turnerin aller Teilnehmerinnen. Nele Mühlhauser



mit Top-Wertungen



Zu guter Letzt turnten die ältesten Turnerinnen ihren Kürwettkampf in der LK 3. Auch ihnen gelang es im Endkampf, den ersten Platz zu halten. Nele Mühlhauser, Alina Mühlchen, Svenja Busch, Hannah Zink und Bianca Kohlbecker mussten zwar auf Nadja Wurz und Paula Braun verzichten, waren mit 293,8 Punkten am Ende nicht zu schlagen. Nele Mühlhauser, die am Sprung (12,0) sowie an Balken (12,4) und Boden (14,4) Top-Wertungen einheimste, war mit insgesamt 48,65 Punkten die beste Turnerin des gesamten Wettkampffelds. (red)

