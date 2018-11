Ruhe und Raffinesse beeindrucken

Bühl

Titel für Weiler und Kruse Bühl (red) - Bei den südbadischen Tischtennis-Einzelmeisterschaften der Jugend konnte Simon Weiler (Sportvereinigung Ottenau) den Titel bei den Jungen U 15 gewinnen, bei den Mädchen U 11 verteidigte Lina Kruse vom gastgebenden TV Bühl ihren Titel (Foto: ti).

Würmersheim

Die Rollen sind verteilt Würmersheim (bor) - Mit jeweils einem 1:0 sind die Kontrahenten des kommenden Spieltages in die Rückrunde der Fußball-Landesliga gestartet. Mit dem Unterschied, dass der VfB Bühl sein Heimspiel gegen Oberachern gewann, der FV Würmersheim in Sinzheim aber unterlag (Foto: fuv).

Bühl

TV Bühl holt sich den Vizetitel Bühl (ott) - Schon die nüchternen Zahlen sprechen Bände, denn bei der TG Wangen-Eisenharz gewinnen die Bühler Turner in einem wahren Herzschlagfinale mit 41:42 Scorepunkten und feiern mit der Vizemeisterschaft in der dritten Bundesliga Süd den größten Erfolg seit 2007 (Foto: ott).