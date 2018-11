Volle Matten beim Judo-Rebland-Randori Beim beliebten Rebland-Randori im Dojo des Jiu-Jiutsu-Kampfsportvereins Rastatt standen 34 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren auf der Matte. Das Rebland-Randori wird pro Jahr sieben Mal in wechselnden Dojos (Übungshallen) der Judo-Vereine Greffern, Steinbach, Bühlertal, Sinzheim, Bühl und Rastatt ausgerichtet und stellt für die Wettkämpfer laut dem Rastatter Kampfsportverein eine gute Möglichkeit dar, sich sportlich zu messen und die eigenen Fertigkeiten im Judo zu verbessern. Nach einem spielerischen Aufwärm- und einem Techniktraining mit den Trainern Michel Balun und Josef Geddert traten die Teilnehmer in Wettkämpfen gegeneinander an. Dafür wurden sie nach Alter, Gewicht und Können in verschiedene Gruppen eingeteilt, wobei jeder Teilnehmer fünf Kämpfe absolvierte. Die Ergebnisse wurden in den Pässen der Wettkämpfer dokumentiert. Die Abschlussveranstaltung des Rebland-Randori mit Siegerehrung wird am 15. Dezember beim SR-Yburg in Steinbach stattfinden. (red)

