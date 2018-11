David gegen Goliath

Hohberg verfügt zwar über das bessere Spielverhältnis, liegt aber einen Zähler zurück. Nach dem kurzfristigen Ausfall von drei Stammspielern bei der Partie gegen den TTC Singen II, hofft man bei den Murgtälern, dass der Engpass nun wieder vorüber ist. Bei den Gastgebern ist nach oben noch jede Menge Luft drin. Die gemeldeten Spieler Dejan Dujkovic und Vladimir Maric haben in der Hinrunde noch kein Match bestritten. Auch Birdie Boro war nur an zwei Spielen der Vorrunde beteiligt. Der ehemalige Spitzenspieler der DJK Offenburg Yannick Schwarz ragt bei der TTG mit 10:3 Einzelerfolgen heraus, auch Hai Khanh Nguyen (8:4) und Juan Perez (8:2) wussten wie alle eingesetzten Ersatzspieler (gesamt 14:4) zu überzeugen. Kein leichtes Spiel für Ottenau. Der Tabellenzweite TTSF Hohberg sollte gegen die DJK Offenburg einen klaren Sieg landen können. Im Verfolgerfeld zwischen dem 1. TTC Ketsch gegen den SV Niklashausen wird sich nur der Sieger weiter Hoffnungen auf einen der beiden vordersten Ränge machen können.

Im letzten Vorrundenspiel der Badenliga der Frauen trifft der Spitzenreiter TTF Rastatt auf den Tabellenletzten TTF Stühlingen II. Man könnte die Partie auch als "David gegen Goliath" titulieren. Rastatt liegt ohne Minuspunkt auf Platz eins der Liga, Stühlingens Reserveteam wartet noch auf den ersten Punktgewinn. Ein deutlicher Heimerfolg scheint vorprogrammiert zu sein. Mit einem Durchmarsch von 18:0 Punkten aus der Vorrunde wäre die halbe Strecke zur geplanten Meisterschaft erfolgreich bewältigt.

Einen Doppelspieltag bestreitet der TV Weisenbach: Am Samstag treffen sie in einem Bezirksderby auf den TTV Kappelrodeck, am Sonntag geht es zur Auswärtspartie beim TTV Weinheim-West II. In beiden Partien liegt die Favoritenbürde bei den Gegnerinnen. Mannschaftsführerin Regina Roflik wollte mit dem Training nach ihrer Verletzung in dieser Woche beginnen, mit einem Einsatz ist aber in der Vorrunde nicht zu rechnen. In der Rückrunde kann aber in Bestbesetzung vieles ausgeglichen werden. Kappelrodeck benötigt Punkte, um sich ein Polster auf die Abstiegsränge anzueignen. Die zuletzt gezeigten Leistungen stimmen den Gast recht zuversichtlich. Bei Weisenbach erhofft man sich in beiden Spielen einen starken Auftritt von der Nummer eins Monika Vig, bei den beiden Auftritten könnte durchaus Zählbares herausspringen. (ti)