Auf dem Zahnfleisch in die Winterpause Von Heiko Borscheid



Ein letztes Mal geht es für die Landesligisten am Wochenende auf den geliebten Rasen, und für alle Beteiligten ist alles andere als Auslaufen angesagt. Wenn überhaupt eine Mannschaft zum Jahresabschluss befreit aufspielen kann, dann wäre das die des FV Rot-Weiß Elchesheim. Das Team von Trainer Christian Hofmeier spielt eine überragende Saison und liegt mit 34 Zählern auf dem dritten Tabellenplatz. Freilich passt es aber nicht in Hofmeiers Spielverständnis, eine Partie ohne den notwendigen Ernst anzugehen. Seiner Mannschaft zollt er großen Respekt, geht sie doch "personell auf dem Zahnfleisch", wie der Trainer zugibt. Morgen geht es zu Hause gegen den FV Stadelhofen, der sich in argen Abstiegsnöten befindet. "Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie diese Mannschaft, mit diesen Namen, so weit unten drin hängen kann", wundert sich der Elchesheimer Trainer. "Wir sind zu Hause nach wie vor ungeschlagen und wollen das auch bleiben", so seine klare Vorgabe. Ein letztes Mal geht es für die Landesligisten am Wochenende auf den geliebten Rasen, und für alle Beteiligten ist alles andere als Auslaufen angesagt. Wenn überhaupt eine Mannschaft zum Jahresabschluss befreit aufspielen kann, dann wäre das die. Das Team von Trainer Christian Hofmeier spielt eine überragende Saison und liegt mit 34 Zählern auf dem dritten Tabellenplatz. Freilich passt es aber nicht in Hofmeiers Spielverständnis, eine Partie ohne den notwendigen Ernst anzugehen. Seiner Mannschaft zollt er großen Respekt, geht sie doch "personell auf dem Zahnfleisch", wie der Trainer zugibt. Morgen geht es zu Hause gegen den FV Stadelhofen, der sich in argen Abstiegsnöten befindet. "Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie diese Mannschaft, mit diesen Namen, so weit unten drin hängen kann", wundert sich der Elchesheimer Trainer. "Wir sind zu Hause nach wie vor ungeschlagen und wollen das auch bleiben", so seine klare Vorgabe. Im Soll, oder auch darüber, befinden sich die beiden Aufsteiger, der FV Würmersheim und der TSV Loffenau. Für Würmersheim geht es zum Abschluss zum FV Schutterwald. Wie sein Loffenauer Kollege vor wenigen Wochen, sagt auch Manuel Jung, dass seine Elf gegen die Ortenauer chancenlos war. "Wir hätten aber schon gern die Zwei vor unserem Punktestand", so der Würmersheimer Trainer. Das bedeutet, dass bei derzeit 18 Zählern auf dem Konto die Zielvorgabe eindeutig ist. "Wichtiger ist aber, dass wir auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern, und das haben wir bereits erreicht." Gleiches gilt für Mitaufsteiger Loffenau. Die Elf von Trainer Patrick Ebner liegt mit 22 Punkten auf Rang neun. "Das war so nicht zu erwarten", ist der Trainer für seine Verhältnisse schon fast begeistert von dem, was seine Mannschaft bisher gezeigt hat. "Wir sind zwar davon ausgegangen, dass wir in der Liga nicht untergehen werden, dass es aber so gut läuft, hätten wir nicht unbedingt erwartet." Morgen geht es zum Kräftemessen zu Mitaufsteiger FV Langenwinkel. "Die Mannschaft hat Lust und wird noch mal alles geben", sagt Ebner. Alexander Hassenstein sehnt derweil die Winterpause für den VfB Bühl herbei. "Wir sind derzeit nicht einmal in der Lage, eine 2:0-Führung in Würmersheim zu verteidigen - und so gibt es noch viele Beispiele. Da stellt sich schon die Frage, wen wir derzeit im Stande sind zu schlagen." Da kommt der Spitzenreiter aus dem Durbachtal morgen gerade recht. "Das ist natürlich noch mal ein Höhepunkt zum Jahresabschluss", sagt Hassen-



stein, der derzeit immerhin wieder 14 gesunde Spieler im Training hat. "Wir wollen das Fußballjahr mit einem guten Eindruck abschließen, das wäre mir persönlich sehr wichtig." Mit einem Heimsieg will sich auch der SV Sinzheim von seinem Publikum in die Winterpause verabschieden. Zu Gast unterm Fremersberg ist morgen der SV Freistett. Der potenzielle Abstiegskandidat liegt nach einem sehr guten Lauf in den vergangenen Spielen nur noch vier Zähler hinter dem SVS zurück. Das hat auch Trainer Marcel Stern auf dem Schirm. "Alle müssen morgen nochmals kämpfen und beißen, damit wir den Gegner auf Abstand halten. Wir bewegen uns personell zwar am Limit, das soll aber keine Entschuldigung sein. Der Kader ist nach wie vor gut genug, das letzte Saisonspiel zu unseren Gunsten zu entscheiden und uns erfolgreich vom Publikum zu verabschieden", sagt Stern. "Wir sehnen alle die Winterpause herbei", ist auch der Tenor beim SV Bühlertal. "Wir müssen dringen Kraft und Energie tanken für das, was im neuen Jahr auf uns zukommt", sagt Trainer Johannes Hurle. Damit meint er den Endspurt ab März in Sachen Aufstieg. Den Abstand zu Spitzenreiter Durbachtal will er auf keinen Fall anwachsen lassen. "Es sind derzeit zwei Punkte und es soll keinesfalls so viel werden, dass wir das nicht binnen eines Spieltages aufholen könnten", so Hurle. Daher fordert er zum Jahresabschluss einen Auswärtssieg beim FSV Altdorf von seiner Elf.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Würmersheim

Die Rollen sind verteilt Würmersheim (bor) - Mit jeweils einem 1:0 sind die Kontrahenten des kommenden Spieltages in die Rückrunde der Fußball-Landesliga gestartet. Mit dem Unterschied, dass der VfB Bühl sein Heimspiel gegen Oberachern gewann, der FV Würmersheim in Sinzheim aber unterlag (Foto: fuv). » Weitersagen (bor) - Mit jeweils einem 1:0 sind die Kontrahenten des kommenden Spieltages in die Rückrunde der Fußball-Landesliga gestartet. Mit dem Unterschied, dass der VfB Bühl sein Heimspiel gegen Oberachern gewann, der FV Würmersheim in Sinzheim aber unterlag (Foto: fuv). » - Mehr Baden-Baden

Rückrundenstart in der Landesliga Baden-Baden (bor) - Am Wochenende startet die Landesliga in die Rückrunde. Bühlertal hat kurz vor Vorrundenende die Tabellenführung verloren, Rastatt und Ottenau stecken tief im Abstiegskampf, eine Verfolgerrolle nimmt Elchesheim ein, der Rest rangiert im Mittelfeld (Foto: fuv). » Weitersagen (bor) - Am Wochenende startet die Landesliga in die Rückrunde. Bühlertal hat kurz vor Vorrundenende die Tabellenführung verloren, Rastatt und Ottenau stecken tief im Abstiegskampf, eine Verfolgerrolle nimmt Elchesheim ein, der Rest rangiert im Mittelfeld (Foto: fuv). » - Mehr Elchesheim

Derby der Ungeschlagenen Elchesheim (red) - Am Samstag treffen die beiden seit über vier Spieltagen ungeschlagenen FV Rot-Weiß Elchesheim und der FV Würmersheim zum Landesligaderby aufeinander. Die Tabellensituation spricht dabei für die Gastgeber aus Elchesheim (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Am Samstag treffen die beiden seit über vier Spieltagen ungeschlagenen FV Rot-Weiß Elchesheim und der FV Würmersheim zum Landesligaderby aufeinander. Die Tabellensituation spricht dabei für die Gastgeber aus Elchesheim (Foto: fuv). » - Mehr Gaggenau

Weiße Weste gerät in Gefahr Gaggenau (mabu) - Die Panthers Gaggenau (10:2) sind in der Handball-Bezirksklasse noch die einzige Mannschaft ohne Niederlage. Doch die weiße Weste gerät in Gefahr, wenn die Murgtäler morgen bei der Südbadenliga-Reserve des TuS Helmlingen (10:4) gastieren (Foto: fuv). » Weitersagen (mabu) - Die Panthers Gaggenau (10:2) sind in der Handball-Bezirksklasse noch die einzige Mannschaft ohne Niederlage. Doch die weiße Weste gerät in Gefahr, wenn die Murgtäler morgen bei der Südbadenliga-Reserve des TuS Helmlingen (10:4) gastieren (Foto: fuv). » - Mehr