Der letzte Kraftakt

Wiederholt sich das gleiche Szenario im letzten Spiel des Jahres, einem eminent wichtigen gegen den Rastatter SC/DJK, der noch einen Punkt schlechter dasteht? Das wäre extrem fatal, im schlimmsten Fall würde der ebenso darbende Gegner vorbeiziehen. "Sechs oder sieben Punkte waren das Ziel in den letzten drei Spielen des Jahres. Mit Unentschieden kommt man nicht nach vorne. Jetzt müssen wir nochmals alles in die Waagschale werfen, auch haben wir was gutzumachen für das Hinspiel", erinnert sich der Trainer an das 1:3.

Das 3:3 in Stadelhofen war symbolisch für die steten Leistungsschwankungen in allen Bereichen im zweiten Halbjahr. Da gelingen erstmals in dieser Saison drei Tore, noch dazu auswärts, doch dafür verhindert die wackelige Defensive, die in der vergangenen Saison noch der Garant für den Klassenerhalt war, den Befreiungsschlag. Marotta: "Wir haben offensichtlich zuletzt zu viele Trainingseinheiten in die Offensive und nicht in die Defensive investiert."

Wenigstens kommt Patrick Ebler nach vielen Verletzungsproblemen in Fahrt. "Er wird von Woche zu Woche besser", hofft sein Coach auf einen weiteren Glanztag. Vor allem angesichts der traurigen Tatsache, dass Sandro Cuttica weiter das Tor - in Stadelhofen gar das leere - nicht trifft. Wie alle im Verein wird er die lange Pause herbeisehnen.

Auch beim Rastatter SC/DJK benötigt man nach einer schlimmen zweiten Jahreshälfte Ruhe. Der Heimsieg gegen Altdorf soll die Initialzündung für eine letzte Kraftanstrengung in Ottenau sein. "Es wäre perfekt, nach Stadelhofen nun auch noch an Ottenau vorbeizuziehen, auch wenn es dort schwierig wird", hofft Spielausschussvorsitzender Matthias Dorsner auf einen guten Abschluss.

In der dreimonatigen Pause ist dann viel Arbeit angesagt. "Ich rechne mit drei, vier Neuzugängen." Der wohl wichtigste Neue wird der auf der Bank sein. Dorsner: "Derzeit tut sich noch nichts. Ich hätte Matthias Bleich gerne behalten, da ich überzeugt von ihm war, aber wir mussten reagieren und die Mannschaft in die Pflicht nehmen." Am Sonntag ist keine Niederlage absolute Pflicht.