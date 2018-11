Folgt der siebte Streich?

Forbach

Forbach (red) - Der SV Forbach steht in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord dicht vor der "Herbstmeisterschaft". Bereits ein Remis im Derby gegen den FV Hörden reicht der Karcher-Elf. In der A Süd haben die Verfolger von Ligaprimus VfR Achern schwere Aufgaben vor der Brust (Foto: av).

Gaggenau

Gaggenau (red) - In der Tischtennis-Badenliga der Männer steht die Spvgg Ottenau im Gastspiel beim ESV Weil vor einer kniffligen Aufgabe. Mit einem Auswärtserfolg bei DJK Rüppurr möchten sich die TTF Rastatt in der Badenliga der Frauen die Konkurrenz vom Leibe halten (Foto: fuv).

Meppen

Meppen (red) - Der Karlsruher SC (Foto: GES) sah bei seinem Drittliga-Spiel beim SV Meppen schon wie der sichere Sieger aus. Mit 3:0 lagen die Badener vorne - und musten am Ende doch um den Sieg bangen, weil Meppen mit per Doppelschlag nach 80 Minuten zurückgekommen war.

Freiburg

Freiburg (red) - Neben der 1:3-Heimniederlage gegen den FSV Mainz schmerzte den SC Freiburg vor allem die Verletzungen der Mittelfeldspieler Roland Sallai und Nicolas Höfler (Foto: dpa). Der Ungar verzichtet auf die Länderspiele. Bei Höfler steht am Montag eine MRT-Untersuchung an.