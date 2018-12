Punktekonto kräftig aufhübschen Von Winfried Heck



Sie haben Nachholbedarf, die Volleyball Bisons Bühl. Während die anderen Teams der Liga teilweise schon sechs Spiele absolviert haben, sind es bei der Mannschaft von Trainer Ruben Wolochin derzeit gerade mal drei und zu Hause zeigten sich die Bisons ihren Fans gerade ein Mal. Zumindest letzteres wird sich an diesem Wochenende nicht ändern, doch mit den Spielen beim VCO Berlin sowie den Netzhoppers KW in Bestensee wird zumindest die Schieflage in der Tabelle etwas gerade gerückt und natürlich soll auch das Punktekonto kräftig aufgehübscht werden. Doch das wird alles andere als einfach.



Sich über Verletzungspech oder widrige Umstände zu beklagen, war Wolochins Sache noch nie. Dabei hätte er im Moment allen Grund dazu, denn mit Mittelblocker Akh-



rorjon Sobirov sowie den beiden Außenangreifern Corbin Balster und Felix Orthmann fehlten nicht nur im Pokalspiel gegen die Netzhoppers drei wichtige Akteure, die ausgedünnte Personallage schränkt auch eine professionelle Vorbereitung massiv ein. Wie lange die drei noch fehlen werden, war zuletzt offen, lediglich bei Orthmann könnte es am Wochenende vielleicht zum ein oder anderen Kurzeinsatz reichen. Das ist natürlich bitter, denn Siege gegen das außer Konkurrenz spielende Nachwuchsteam VCO Berlin sind für jede Mannschaft in der Liga Pflicht, und morgen treffen die Bisons dann mit Königs Wusterhausen auch noch auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Playoff-Plätze. "Personell sieht es zwar unglücklich aus", räumt Wolochin ein, doch trotzdem gehe der Blick nach vorne. "Die anderen Spieler arbeiten sehr gut mit. Wir werden Lösungen finden." Eine wichtige Rolle in den Überlegungen des Trainerteams spielt Anton Qafarena, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Ansonsten bleiben ohnehin nicht viele Optionen. Lediglich beim Zuspiel stehen mit Mario Schmidgall und Stefan Thiel zwei Akteure bereit, auf allen anderen Positionen muss experimentiert und gehofft werden. "So eben mal schnell neue Spieler verpflichten, das können und wollen wir nicht", hofft Wolochin jedenfalls, dass sich die Lage noch vor Weihnachten stabilisieren wird. Bis dahin gilt der Blick aber allein den Spielen am Wochenende. Schon gegen die Talentschmiede VCO Berlin werden seine Mannen heute komplett gefordert sein. Berlin hat zwar noch kein Spiel gewonnen, doch die knappe 2:3-Niederlage gegen Königs Wusterhausen und der Satzgewinn in der berüchtigten Lüneburger Gellersenhalle lassen zumindest aufhorchen. Der aktuelle Jahrgang präsentiert sich stark im Block und variabel im Angriff. Probleme gibt es hingegen vor allem in der Annahme - und die gilt es für die Bisons denn auch zu nutzen. Gegen die Netzhoppers erwartet Bühl dann tags darauf ein komplett anderes Spiel. Das Team von Trainer Mirko Culic steht vergleichsweise stabil in der Annahme und punktet vorzugsweise über die Außenpositionen, wo Ex-Nationalspieler Dirk Westphal und der Kanadier Casey Schouten die Hauptakteure sind. Denn zuletzt mussten die Netzhoppers auf Theo Timmermann verzichten und verloren prompt mit 0:3 in Rottenburg. Auch im Pokalspiel gegen die Berlin Recycling Volleys gab es anschließend für Königs Wusterhausen nichts zu erben, doch da zeigten sich die Netzhoppers bereits deutlich stabilisiert. "Das sind zwei ganz wichtige Spiele für uns", fordert Wolochin von seinen Spielern volle Konzentration und bedingungslosen Einsatz. "Die Situation ist, wie sie ist, doch ich denke schon, wir schaffen das am Wochenende auch mit wenig Personal."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Bisons auf Rehabilitation aus Bühl (win) - Nach dem Aus im Pokal ist Wiedergutmachung angesagt - und das gleich doppelt: Sowohl die Bundesligavolleyballer des TV Bühl (Foto: toto) als auch die Alpenvolleys Haching wollen sich für ihr nicht einkalkuliertes Scheitern in der ersten Pokalrunde rehabilitieren. » Weitersagen (win) - Nach dem Aus im Pokal ist Wiedergutmachung angesagt - und das gleich doppelt: Sowohl die Bundesligavolleyballer des TV Bühl (Foto: toto) als auch die Alpenvolleys Haching wollen sich für ihr nicht einkalkuliertes Scheitern in der ersten Pokalrunde rehabilitieren. » - Mehr Bühl

Aus in der ersten Runde Bühl (red) - Der Traum vom neuerlichen Einzug ins Pokalfinale ist für die Bühler Volleyballer bereits ausgeträumt. Bei der glatten 0:3-Niederlage als Gast des Ligakonkurrenten Netzhoppers Königs Wusterhausen blieb die Mannschaft weit unter ihren Möglichkeiten (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Der Traum vom neuerlichen Einzug ins Pokalfinale ist für die Bühler Volleyballer bereits ausgeträumt. Bei der glatten 0:3-Niederlage als Gast des Ligakonkurrenten Netzhoppers Königs Wusterhausen blieb die Mannschaft weit unter ihren Möglichkeiten (Foto: toto). » - Mehr