Eine schwere Aufgabe, aber zu bewältigen

Saliou Sané ist sich da ziemlich sicher. Eine schwere Aufgabe, so prophezeit es der Stürmer des Karlsruher SC, stehe ihm und seinen Kollegen am morgigen Sonntag (14 Uhr) bei der SG Sonnenhof Großaspach bevor. Und Sané muss es wissen, in der vergangenen Saison stand er schließlich noch bei den Gastgebern unter Vertrag und erzielte acht Tore für die SG. Andererseits, so fügt der 26-Jährige an, sei die Aufgabe durchaus "zu bewältigen". Was wiederum darunter zu verstehen ist, konkretisiert KSC-Trainer Alois Schwartz klar und deutlich: "Unser Anspruch ist, dort zu gewinnen."

Um diesen Anspruch in die Tat umzusetzen, müsste der KSC, derzeit die beste Auswärtself der Liga, seinen Gastgebern die erste Heimniederlage in dieser Saison beibringen. Die Schützlinge von Trainer Florian Schnorrenberg (41), der seit Mitte Oktober die sportliche Verantwortung bei der SG trägt, sind als einzige Mannschaft der Dritten Liga zu Hause noch ungeschlagen.

Eine weitere Besonderheit weist die Statistik des Tabellen-14. zudem auf, nämlich das Torverhältnis von 14:14. "Das ist schon speziell", findet KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. "Sie schießen wenig Tore, kriegen aber auch wenig", präzisiert er. Noch genauer: Die SG verfügt über die hinter Tabellenführer Osnabrück (elf Gegentreffer) zweitbeste Abwehr, ist aber offensiv das harmloseste Team der Liga. Zusammengefasst spricht Trainer Schwartz von einem "robusten" Gegner, der nach vorne einen "schnellen Ball" spielen könne. Daraus folgert er für seine Mannschaft: "Wir müssen wieder, wie in jedem Spiel, an unsere Leistungsgrenze gehen."

Physisch sei sein Team dafür gerüstet. "Wir haben - auch und gerade in den Länderspielpausen - in diesem Bereich gut gearbeitet." Genau das könne seinen Schützlingen jetzt, "wenn die Böden tief werden und Kraft kosten", zugute kommen. "Wir können hinten raus zulegen und bauen nicht ab - das ist sehr wichtig", sagt Schwarz.

Zweikämpfe suchen und gewinnen, Laufbereitschaft zeigen, einfach die, wie Kreuzer es formuliert, "für die 3. Liga typischen Tugenden an den Tag legen" - wenn die Mannschaft so ins Spiel gehe, komme "die spielerische Qualität, die uns auszeichnet" von ganz alleine zum Tragen. Bei der gegnerischen Abwehrstärke müsse der KSC zudem "vorne brutal sein - brutal effektiv".

Mehr Auswahl





für die Startelf



Personell hat Alois Schwartz bezüglich der Kandidaten für die Startelf wieder etwas mehr Auswahl. Marvin Wanitzek hat seine Gelb-Sperre abgesessen und wird morgen wohl wieder von Beginn an dabei sein. Hinter der Einsatzfähigkeit von Alexander Groiß (Bauchmuskelzerrung) steht hingegen "ein großes Fragezeichen." Wie er sein Mittelfeld defensiv (Wanitzek und Manuel Stiefler oder Janis Hanek) beziehungsweise rechts (Stiefler oder Burak Camoglu) aufstellen wird, wollte Alois Schwartz gestern noch nicht an die große Glocke hängen.