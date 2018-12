Perfekter Jahresabschluss für SVB

SV Bühlertal 1:4.

Die Gäste legten einen Superstart hin und hatten nach fünf Minuten durch Philip Keller (3.) und Jonas Knobelspies (5.) bereits zwei Tore vorgelegt. In beiden Fällen legte Westermann die Bälle auf. Allerdings schafften die zuletzt schwächelnden Gastgeber gleich danach den Anschluss mit dem ersten Schuss unter die Latte durch Zeller (6.). Bei einem Freistoß von Karl parierte Gästekeeper Zeitvogel glänzend (25.). Hoch konzentriert und mit viel Tempo ging der SVB auch die zweite Hälfte an und entschied die Partie durch den Doppelpack von Scharer (53.) und erneut Philip Keller (55.) mit seinem zehnten Saisontreffer vorzeitig.

VfB Bühl -

SC Durbachtal 2:0.

Mit einer kollektiv starken Teamleistung wurde der bisherige Tabellenführer gestürzt. In der starken Anfangsphase der Gäste hielt die gute VfB-Abwehr um die starken Ali Büyükasik und Fischer dem Druck stand und vorne erspielten sich die engagierten Gastgeber immer wieder Chancen. Die Führung erzielte Sabando, der vom Torwart im Strafraum gefoult wurde, per Elfmeter (17.). Das Siegtor markierte der schön freigespielte Albrecht per Lupfer (29.). Der starke Torwart Lang lenkte einen Schuss von Petereit an den Pfosten. Der zweite Topspieler der Gäste, Jan Philipowski, fiel mehr durch Meckern als durch starke Szenen auf.

Rot-Weiß Elchesheim -

SV Stadelhofen 0:2.

Die große Chance, im Kampf um Platz zwei noch näher an Durbachtal heranzurücken, vergaben die Rot-Weißen mit ihrer schlechtesten Saisonleistung im letzten Spiel - und das auch noch im eigenen Stadion. Offensichtlich wurde der angeschlagene Verbandsliga-Absteiger unterschätzt. Mit einer pomadigen, uninspirierten Leistung wurde der Abstiegskandidat kaum vor Probleme gestellt. Was monatelang klappte, funktionierte zum Jahresabschluss nicht mehr. Salihu (33.) und Sander (70.) nutzten die Unkonzentriertheiten der Rot-Weißen. Sven Huber sah auch noch die Ampelkarte (77.).

SV Sinzheim -

SV Freistett 1:2.

Frustrierender Jahresausklang für den SVS, der den Abstand zum Gegner in der Tabelle nun fast verspielte. Zwar besaßen die Gastgeber mehr Spielanteile und Ballbesitz, erspielten sich aber kaum Chancen. Auch als SVS-Spielertrainer Marcel Stern nach seinem Volley-Anschlusstor (67.) in der zweiten Hälfte zusätzlich als Stürmer stets im Gästestrafraum präsent war, brachte nicht mehr den Ausgleich. Die clever agierenden Gäste hatten durch Wehrles verwandelten Foulelfmeter (15.) und Zier (45.) per Kopfball nach schöner Seitenverlagerung und präziser Flanke bereits in Halbzeit eins entscheidend vorgelegt.

FV Langenwinkel -

TSV Loffenau 1:1.

Die Gäste bestätigten auch im letzten Duell des Jahres beim Mitaufsteiger, der über ganz andere finanzielle Möglichkeiten verfügt, den starken Aufwärtstrend der vergangenen zwei Monate. Loffenau ging durch Mahler (43.) in Führung, den Ausgleich für die Gastgeber erzielte Jung (61.).

SC Hofstetten -

SV Oberachern II 4:5.

Hin und her wogte das Geschehen bei diesem Torfestival. Tore: 1:0 Bauer (5.), 1:1 Springmann (12.), 2:1 Bauer (25.), 2:2, 2:3 Barnick (40, 45.), 3:3, 4:3 Tamburello (55., 58.), 4:4, 4:5 Carolina (63., 78.).

Spvgg Ottenau -

Rastatter SC/DJK 4:0.

Seit Patrick Ebler wieder zurückgekehrt ist, läuft es bei der Sportvereinigung. Mit seinen zwei Toren und damit bereits insgesamt fünf in gerade mal zwei Punktspielen machte er den Deckel drauf beim wichtigen Heimsieg. Die Gäste waren wesentlich besser, als es das Endergebnis aussagt. Doch das Rastatter Kardinalproblem blieb auch im letzten Jahresspiel evident: Vor dem Tor bleibt man harmlos. So war der Doppelschlag vor der Pause der Genickschlag. Tore: 1:0 Wieland (21.), 2:0 Hornung (40.), 3:0, 4:0 Ebler (44., 78.).

FV Schutterwald -

FV Würmersheim 5:0.

Da es zur Pause noch torlos stand, spottet das 5:0 aus Gästesicht aller Beschreibung. Bis zur Pause hielt man gut mit. Mit dem dritten Treffer war dann aber für den Aufsteiger die Luft raus. Tore: 1:0 Kopf (57.), 2:0 Zehnle (71.), 3:0 Schillinger (84.), 4:0 Kopf (85.), 5:0 Carus-Lacolade (88.). (mi)