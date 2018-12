Steinbach stutzt auch die Panthers

Rastatt

Kräftemessen bei Rebland-Randori Rastatt (red) - Beim beliebten Rebland-Randori im Dojo des Jiu-Jiutsu-Kampfsportvereins Rastatt standen 34 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren auf der Matte. Dabei konnten sich die jungen Judoka sportlich miteinander messen und ihre Fertigkeiten verbessern (Foto: pr).

Leichtathleten holen Edelmetall Rastatt (rawo) - Bei den baden-württembergischen Waldlaufmeisterschaften in Neuhengstett bei Calw gab es für die Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl nochmals Edelmetall zu feiern. Celine Kistner von der LG Hardt holte in der U-20-Wertung sogar Gold (Foto: rawo).