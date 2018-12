Profi-Trio bremst Rochade aus

Die Rochade Kuppenheim hat das erste Verbandsliga-Derby ihrer 39-jährigen Vereinsgeschichte gegen den S chachklub Ötigheim klar mit 2:6 verloren. Der favorisierte Aufsteiger wankte nur ein bisschen, am Schluss setzte sich der Gast deutlich durch. Ötigheims Profis sorgten mit drei Siegen für den Unterschied: Während der sonst so solide Ex-Bundesligaspieler Hubert Schuh dem bulgarischen Großmeister Ventzislav Inkiov ungewohnt chancenlos unterlag, hofften Jean-Luc Roos und Hartmut Metz gegen das Ehepaar Cornette zwischenzeitlich sogar auf Siege - aber nach Patzern mussten sie dem starken Großmeister Matthieu Cornette beziehungsweise der litauischen Weltranglisten-27. Deimante Cornette doch gratulieren.

Zudem zog Zeyneb Abbassi gegen Joszef Herpai den Kürzeren. Bis zum 0,5:4,5 holte allein Jochen Klumpp mit seinem Remis gegen Ötigheims Eigengewächs Kolja Kühn Zählbares für Kuppenheim. Markus Merklinger unterlag nach zähem Kampf ebenso Richard Huszar. Eine starke Leistung bot so nur die Kuppenheimer Mittelachse: Patrick Karcher trotzte dem Niederländer Barry Brink und spielte auf Sieg. Immerhin reichte es zum zweiten Friedensschluss. Den Ehrenpunkt sicherte am Schluss Velimir Kresovic, der Mario Hackel schlug. "Mario bleibt doch der beste Kuppenheimer", scherzten die Rochade-Spieler mit Blick auf ihren alten Mannschaftskameraden. Mit 2:4 Punkten belegt die Schachgemeinschaft Platz acht. Die Zehnerliga führt Ötigheim (6:0) an.

Schmerzhafter für Kuppenheim ist das 3,5:4,5 der Reserve in Neumühl. Trotz Bestbesetzung vergab die Rochade beim 2,5:2,5 drei aussichtsreiche Stellungen. Angesichts der 0:6 Punkte und dieser Leistung dürfte der Klassenerhalt kaum zu schaffen sein. Nur Joachim Kick gewann. Alexander Hatz und Hussain Chaltchi unterlagen. Jannik und Michael Lorenz, Alexander Wist, Ralf Gantner und Daniel Scheuermann remisierten. Einziger Lichtblick war so das 5:3 der dritten Mannschaft beim SC Bühlertal II in der Bezirksklasse. Reinald Kloska, Jürgen Biskup und Waldemar Schlangen ebneten an den drei vordersten Brettern den Weg. Axel Aschenberg hatte keine Mühe am letzten Brett. Jan Prok und Zoltan Maki zogen den Kürzeren. Kapitän Sascha Schmidt und Louis Wunsch remisierten. Mit 2:4 Punkten kann das Oktett nun optimistischer nach vorne blicken.

Bei der Senioren-Weltmeisterschaft im slowenischen Bled belegte Hartmut Metz mit 6,5:4,5 Punkten den geteilten 19. Rang. Lag der deutsche Vizemeister zur Halbzeit nach einer Woche noch ungeschlagen aussichtsreich im Rennen, warfen ihn zwei Niederlagen in Folge zurück. Positiv war bei der zweiten Schlappe nur, dass der Kuppenheimer direkt danach aus Frust doch am WM-Blitzturnier teilnahm - und diesen Wettbewerb mit drei Minuten Grundbedenkzeit (plus zwei Sekunden pro ausgeführten Zug) sensationell gewann. Wie der englische Großmeister Keith Arkell sammelte er 7,5:1,5 Punkte. Weil der Außenseiter das direkte Duell in Runde vier für sich entschieden hatte, wurde Metz vor ihm Erster. Zudem schlug der achtfache badische Pokalsieger alle Internationalen Meister und Großmeister. In der Schlussrunde krönte Metz seinen bisher größten Erfolg im Blitzspiel mit einem entscheidenden Angriff auf den König von Ketevan Arachamia-Grant. Die Schottin, die auch Herren-Großmeister ist, überschritt in aussichtsloser Lage die Bedenkzeit. (ham)