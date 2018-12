Rekorde für Justus Baumgarten und Leon Hofmann

Die männliche Jugend im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl hat in der abgelaufenen Saison 2018 mit starken Leistungen weiter auf sich aufmerksam gemacht. Einige der 16- bis 19-Jährigen konnten landes- und bundesweit mit guten Platzierungen aufwarten. Kreis-Statistiker Ralf Wohlmannstetter (Rastatt) konnte gleich zwei neue Kreisrekorde in die Listen eintragen. Dazu gab es einige Medaillen bei deutschen Jugendmeisterschaften. Seine Erfolgsbilanz aus dem Vorjahr fortsetzen konnte Justus Baumgarten vom SCL-Heel Baden-Baden. Der Langsprinter steigerte seine 400 Meter-Bestzeit auf starke 47,86 Sekunden und setzte damit eine neue Kreisbestmarke bei den U-20-Jugendlichen. In der Halle wurde er deutscher Jugendvizemeister und in Nantes trug er beim Länderkampf gegen Italien und Frankreich zum ersten Mal das Nationaltrikot. Im Kreisgebiet ist er auch über 200 Meter in 21,83 Sekunden der Schnellste: Über 100 Meter (11,12) musste er sich nur dem herausragenden Sprinter Joshua Braun (SR Yburg Steinbach) geschlagen geben, der 10,73 Sekunden erzielte und ebenfalls deutscher Jugendvizemeister in der Halle über 60 Meter wurde. National beachtenswerte Ergebnisse erzielten auch Kugelstoßer Nico Maier (Steinbach), der mit 18,36 Meter Platz drei in Deutschland einnimmt, und Hammerwerfer Tim Stößer (LAG Obere Murg), der 2018 auf eine Bestweite von 62,83 Meter kam. Kreisrekord um mehr als fünf Meter getoppt



Für die beste Leistung in der Klasse U 18 sorgte Speerwerfer Leon Hofmann vom Sportring Yburg. Mit 69,73 Metern verbesserte er seine Bestweite und seinen eigenen Kreisrekord um mehr als fünf Meter. Er wurde deutscher U-18-Meister im Winterwurf und deutscher Vizemeister im Sommer. In der Kreisbestenliste führt er auch das Kugelstoßen U 18 mit 13,66 Metern an. Vier Top-Drei-Platzierungen in Baden schaffte auf den längeren Laufstrecken Christian Beitzinger vom Rastatter TV. Über 1 500 Meter in 4:11,22 Minuten und 5 000 Meter in 17:11,52 Minuten ist er bester Badener, im Zehn-Kilometer-Straßenlauf liegt er auf Platz zwei und über 3 000 Meter auf Rang drei. Badens Bester ist auch Hammerwerfer David Schalamon (LAG Obere Murg), der die Fünf-Kilo-Kugel auf 54,77 Meter schleuderte. Sein Vereinskamerad Paul Stößer rangiert im Stabhochsprung mit 3,81 Metern auf Platz drei. Außergewöhnlich ist, dass Stößer auch im Diskuswerfen die Kreisbestenliste anführt vor dem besten Kreismehrkämpfer Lars Lawo (Sportring Yburg Steinbach). Der nimmt die ersten Plätze im Fünf- und Zehnkampf ein, ebenso im Weit-, Hochsprung und im Dreisprung sowie über die 110 Meter Hürden. Im 100-Meter-Sprint führt Christian Dietsche (SCL-Heel Baden-Baden) die Kreisrangliste an, über 200 Meter Max Eberle (TG Ötigheim), über 400, 800 und 1 000 Meter Felix Gernsbeck (LAG). (rawo)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben