Spannung bis zum letzten Anschlag

Die Mannschaft in der Besetzung Emely Kölmel, Nathalie Gutheil (beide Jahrgang 2003), Julia Kusserow, Annalena Müller und Joelina Fichtner (alle Jahrgang 2004) hatte vor der abschließenden 4 x 100 Meter Lagenstaffel auf die Schwimmerinnen des Stützpunkts Freiburg noch etwas mehr als zwei Sekunden Rückstand. Dank einer großartigen Energieleistung gelang es dem Team von Cheftrainer Christian Hensel noch, die drittplatzierte Mannschaft abzufangen und in der Endsumme aller fünf Staffelentscheidungen mit einem Vorsprung von etwas mehr als einer halben Sekunde den dritten Platz zu erkämpfen. Den Sieg sicherten sich die Schwimmerinnen aus Heidelberg. Der zweite Platz ging an Karlsruhe. Den fünf Bühlerinnen ist es damit gelungen, im Kreis der Schwimmstützpunkte Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg mitzumischen und wurden schließlich mit dem dritten Platz belohnt.

Emely Kölmel, Nathalie Gutheil und Julia Kusserow kamen in allen fünf Staffelentscheidungen zum Einsatz. Kölmel konnte dabei ihre gute Form aus den vergangenen Wochen mitnehmen und überzeugte allen voran über die Brustdisziplin. Sie kann damit mit großem Selbstvertrauen die kommenden Qualifikationswettkämpfe für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften angehen. Nathalie Gutheil wuchs in der entscheidenden 4 x 100 Meter Lagenstaffel als Schlussschwimmerin über sich hinaus und sorgte für den entscheidenden Vorsprung, den sie schließlich ins Ziel brachte. Julia Kusserow überzeugte in jeder Staffel, schwamm als Startschwimmerin eine neue Bestzeit über die Rückenstrecke und steigerte sich in der 4 x 100 Meter Delfinstaffel fulminant. Annalena Müller leistete in den 4 x 100 Meter Kraul-, Brust- und Rückenstaffeln einen ganz wichtigen Beitrag für das sehr gute Gesamtergebnis und konnte sich im Vergleich zu den Vorwochen über die Rückenstrecke enorm verbessern. Ergänzt wurde das Quintett von Joelina Fichtner, die in der Delfin- und Lagenstaffel zum Einsatz kam und ihre Nominierung mit guten Zeiten rechtfertigte.

Verbesserung um über eine halbe Minute



Neben dem großen Erfolg der weiblichen B-Jugend waren auch die weiblichen und männlichen D-Jugenden des Schwimmteams äußerst erfolgreich. Die weibliche D-Jugend in der Besetzung Ciara-Luna Hensel, Zoe Kühnen, Juliane Leppert, Amélie Garnier und Helena Langner erreichte nach dem Vorkampf als Sechstplatzierte das badische Finale. Ihr Trainer Philipp Wolge konnte am Ende aller Staffelentscheidungen mit dem Team eine Verbesserung auf den fünften Platz feiern. Besonders bemerkenswert ist die Steigerung der Endzeit um über einer halben Minute gegenüber dem Vorkampfergebnis. Auch die männliche D-Jugend konnte sich erheblich steigern. Die Mannschaft in der Besetzung Jascha Frank, Isaac Gonda, Silas Braun und Krisztian Unyi belegte in der Endabrechnung den sechsten Platz, konnte sich aber gegenüber dem Vorkampf vor drei Wochen um mehr als 45 Sekunden verbessern.

Das Trainergespann Christian Hensel und Philipp Wolge blickt somit optimistisch dem Start der Langbahnsaison am Wochenende entgegen. Es gilt, die guten Ergebnisse der Kurzbahn zu übertragen. (red)