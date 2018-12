TTF vor Halbzeitmeisterschaft

Mühlhausen müsste mit 9:0 gewinnen, um die TTF Rastatt noch von der Tabellenspitze verdrängen zu können, da die Barockstädter den direkten Vergleich deutlich mit 9:4 für sich entscheiden konnten. Die zweite Mannschaft der Sportvereinigung Ottenau trifft am Samstag auswärts auf die DJK Oberharmersbach.

In der Verbandsliga der Frauen möchte sich Aufsteiger TV Bühl (4:10) mit einem Heimsieg über den Tabellenletzten TTC Blau-Weiß Freiburg (0:14) etwas aus der Gefahrenzone entfernen. Lisa Weitzel liegt in der Rangliste mit 12:6-Siegen auf dem sechsten Platz, Romy Lorenz nimmt im hinteren Paarkreuz mit 8:9-Erfolgen Rang neun ein.

Ungeschlagen mit 14:2 Punkten sicherte sich der Aufsteiger TTC Iffezheim nach Abschluss der Vorrunde die Spitzenposition in der Männer-Landesliga. Auf Rang zwei liegt der TTV Gamshurst (13:3), dessen Position aber am Wochenende von den beiden punktgleichen Verfolgern TTV Muckenschopf und dem TTC Willstätt (beide 11:3) ins Visier genommen wird. Im direkten Vergleich reicht dem Gastgeber aus Willstätt wie auch dem TTV Muckenschopf dank des besseren Spielverhältnisses auch ein knapper Erfolg, um Gamshursts Platz einzunehmen. Nur bei einer Punkteteilung könnte Gamshurst den zweiten Rang weiter für sich in Anspruch nehmen. Es wird wohl ein Spiel auf Augenhöhe, das durch die bessere Tagesform entschieden werden wird. Der TTC Rauental beendet die Hinserie mit der Auswärtspartie beim Schlusslicht TTC Altdorf. Mit 6:8 Punkten haben sich die Barockstädter ein Polster von vier Punkten auf den Relegationsplatz erkämpft. Keine beneidenswerte Aufgabe



An die vier vorderen Mannschaften wird man sich wohl nicht mehr herantasten können. Mit einem Sieg die Bilanz auf ausgeglichene 8:8 Punkte hochzuschrauben, ist das erklärte Ziel, mit dem das Team ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis erreichen würde.

Mit einem Auswärtserfolg beim TTV Bühlertal will der TB Bad Rotenfels (15:3) die Tabellenführung in der Bezirksliga der Männer verteidigen. Der punktgleiche Konkurrent TV Weisenbach hat im Heimspiel gegen den Aufsteiger TB Sinzheim (12:4) die weitaus schwierigere Aufgabe zu bewältigen. Keine beneidenswerte Aufgabe der Sinzheimer, die im zweiten Wochenendspiel noch beim Tabellendritten Spvgg Ottenau III (13:5) antreten müssen. Alle drei Mannschaften stehen mächtig unter Zugzwang, um weiterhin an der vordersten Front kräftig mitmischen zu können. Der Tabellenletzte Rastatter TTC (2:16) empfängt im letzten Vorrundenspiel den Drittletzten TTV Kappelrodeck (4:14). Mit einem Heimsieg könnte sich der RTTC auf den neunten Tabellenplatz, der den sicheren Klassenverbleib bedeutet, verbessern. Diesen Rang möchte jedoch der Gegner aus Kappelrodeck erfolgreich verteidigen.

Ein dichtes Gedränge herrscht auch an der Tabellenspitze in der Männer-Bezirksklasse. Der TTC Rauental II und der TTV Au am Rhein liegen gemeinsam mit 13:3 Punkten in der Tabelle ganz oben. Dahinter lauern die TTG Bischweier (12:4), der Aufsteiger TV Bühl (10:6) und der TV Neuweier (9:5). Alle vier führenden Mannschaften sind am Wochenende jedoch unter sich. Die TTG Bischweier kann mit einem Heimsieg an seinem Gegner TTV Au am Rhein vorbeiziehen. Der TV Neuweier absolviert einen Doppelspieltag und empfängt im ersten Spiel den Spitzenreiter aus Rauental. Im zweiten Spiel gastiert Neuweier beim TV Bühl. (ti)