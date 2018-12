Wider die Erinnerungen

Baden-Baden

Steinbach stutzt die Panthers Baden-Baden (red) - Der Weg zur Meisterschaft in der Handball-Bezirksklasse führt in diesem Jahr nur über die SG Steinbach/Kappelwindeck II. Die Rebland-SG behielt auch gegen Gaggenau die Oberhand und verteidigte mit dem 28:26-Erfolg die Tabellenspitze (Foto: toto).

Rastatt

Kräftemessen bei Rebland-Randori Rastatt (red) - Beim beliebten Rebland-Randori im Dojo des Jiu-Jiutsu-Kampfsportvereins Rastatt standen 34 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren auf der Matte. Dabei konnten sich die jungen Judoka sportlich miteinander messen und ihre Fertigkeiten verbessern (Foto: pr).