Eine aufregende

Vorzeitiger K.o. in Runde vier Rastatt

Vorzeitiger K.o. in Runde vier Vorzeitiger K.o. in Runde vier Rastatt (red) - Der Durmersheimer Kamer Maloku hat beim Boxabend "The One! Night of the Champions" seinen zweiten Titel im Supermittelgewicht gewonnen. So darf er sich nicht nur Europameister des Verbandes GBU nennen, sondern trägt auch den Titel der WBF (Foto: sb). » Weitersagen Vorzeitiger K.o. in Runde vier(red) - Der Durmersheimer Kamer Maloku hat beim Boxabend "The One! Night of the Champions" seinen zweiten Titel im Supermittelgewicht gewonnen. So darf er sich nicht nur Europameister des Verbandes GBU nennen, sondern trägt auch den Titel der WBF (Foto: sb). » - Mehr

Berlin

Bisons wollen kräftig punkten Berlin (red) - Die Volleyball Bisons Bühl wollen am Wochenende in der Bundesliga kräftig punkten. Die Mannschaft von Trainer Ruben Wolochin reist zu einem Doppelspieltag zunächst nach Berlin gegen den heimischen VCO, am Sonntag ist man in Wusterhausen zu Gast (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die Volleyball Bisons Bühl wollen am Wochenende in der Bundesliga kräftig punkten. Die Mannschaft von Trainer Ruben Wolochin reist zu einem Doppelspieltag zunächst nach Berlin gegen den heimischen VCO, am Sonntag ist man in Wusterhausen zu Gast (Foto: toto). » - Mehr

Baden-Baden

TVS startet nächsten Versuch Baden-Baden (moe) - Der TVS Baden-Baden (Foto: fuv) hat nach wie vor erst drei Punkte auf dem Konto und steht damit am Tabellenende der dritten Handball-Bundesliga. Die Sandweierer werfen die Flinte aber nicht ins Korn und starten beim VfL Pfullingen den nächsten Versuch. » Weitersagen (moe) - Der TVS Baden-Baden (Foto: fuv) hat nach wie vor erst drei Punkte auf dem Konto und steht damit am Tabellenende der dritten Handball-Bundesliga. Die Sandweierer werfen die Flinte aber nicht ins Korn und starten beim VfL Pfullingen den nächsten Versuch. » - Mehr

Baden-Baden

Kellerduell Ottenau gegen RSC/DJK Baden-Baden (red) - In der Fußball-Landesliga steht am letzten Spieltag des Jahres das Kellerduell zwischen den Abstiegskandidaten Spvgg. Ottenau und Rastatter SC/DJK (Foto: Vetter) an. Für beide Teams steht nach schweren Monaten viel auf dem Spiel im Abstiegskampf. » Weitersagen (red) - In der Fußball-Landesliga steht am letzten Spieltag des Jahres das Kellerduell zwischen den Abstiegskandidaten Spvgg. Ottenau und Rastatter SC/DJK (Foto: Vetter) an. Für beide Teams steht nach schweren Monaten viel auf dem Spiel im Abstiegskampf. » - Mehr