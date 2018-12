Eine Frage der Einstellung

Unter den gegebenen Umständen ist es durchaus erstaunlich, wie gelassen Bühls Trainer Ruben Wolochin mit der Situation umgeht. "So ist das Leben", scheint einer seiner Lieblingssätze zu werden, mit denen er die heftigen Rückschläge im bisherigen Saisonverlauf kommentiert. Die Laune verderben lässt er sich jedenfalls nicht. "Wir werden eine Lösung finden", verspricht er vor dem Spiel gegen den Tabellendritten Lüneburg und ist erst mal froh, dass im Training endlich wieder Sechs gegen Sechs gespielt werden konnte. Zwar sieht er weder Orthmann noch Balster bei 100 Prozent, dass sie wieder an Bord sind, gebe aber Hoffnung. Der Rest ist Einstellungssache. "Wir müssen konsequent arbeiten und uns fokussieren, dann kommen die richtigen Ergebnisse automatisch."

Wer an Stelle von Ruiz heute als Libero auflaufen wird, lässt Wolochin zwar offen, doch vermutlich wird Tim Stöhr in diese Rolle schlüpfen. Stöhr hatte schon in der Saison 2015/16 erfolgreich als Libero ausgeholfen und zudem zuletzt in der Annahme immer mehr Verantwortung übernommen. Allerdings müsste Wolochin dann auf der Außenposition umdenken. Letztlich sei aber ohnehin entscheidend, was die Bisons machen, wenn der Ball auf ihrer Netzseite ist. "Wir müssen unsere Chancen nutzen", sagt Wolochin, denn was der Gegner machen wird, lässt sich ohnehin nur schwer beeinflussen.

Lüneburg setzt in dieser Spielzeit noch stärker auf nordamerikanische Spieler. Inzwischen stehen vier Kanadier und ein US-Amerikaner in der Stammformation, lediglich im Mittelblock setzt Trainer Stefan Hübner mit dem Ex-Bühler Noah Baxpöhler und Michel Schlien auf deutsche Spieler, Routinier Matthias Pompe und Diagonalangreifer Jannik Pörner waren zuletzt nur noch Ersatz. Mit solchen Alternativen auf der Bank kann Gäste-Coach Hübner natürlich problemlos nachlegen, während bei Bühl noch immer die Not vorherrscht. Vor allem in der Mitte sind Wolochin bis zur Rückkehr von Akhrorjon Sobirov die Hände gebunden. So bleibt eigentlich nur die Hoffnung auf die eigenen Fans, die in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, dass sie ihren Teil zu Siegen der Bisons beigetragen können.