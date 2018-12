Verbessert, aber nicht gut genug Von Winfried Heck



Deutlich besser als zuletzt, aber für einen Gegner wie den Tabellendritten Lüneburg noch immer nicht gut genug: Mit einer 0:3 (25:27, 23:25, 21:25)-Niederlage im Heimspiel gegen die SVG Lüneburg schafften die Volleyball Bisons Bühl zwar nicht den erhofften Befreiungsschlag, doch das Spiel könnte durchaus zu eine Trendwende markieren.



Anders als zuletzt in Berlin und Bestensee wurde von den Bisons diesmal Volleyball "gespielt", auch wenn es mit dem durchaus verdienten Satz- oder gar Punktgewinn nicht klappte. Vor 1 100 Zuschauern in der Bühler Großsporthalle steckte die Mannschaft nie auf und ließ sich im dritten Satz selbst von einem zwischenzeitlichen Neun-Punkte-Rückstand nicht entmutigen. "Wir haben heute ein anderes Gesicht gesehen", war Bühls Trainer Ruben Wolochin wenigstens teilweise zufrieden. Wolochin hatte sich mit Blick auf die Verletztenliste, insbesondere den Ausfall von Libero Tomas Ruiz, etwas einfallen lassen müssen. Wie erwartet rutschte Tom Stöhr auf die Libero-Position und er machte seine Sache auch ganz gut. Viel entscheidender war aber der Schachzug, Bruno Lima von der Diagonalposition auf Außen/Annahme zu stellen. Der Argentinier erwies sich in der Annahme - auch für den Gegner - als überraschend stabil, lediglich zu Beginn des dritten Satzes klemmte es etwas. Ansonsten passte es ganz gut, Lima blieb im Angriff die viel gesuchte Anspielstation und verwertete selbst schwierige Pässe. Zweite Auffälligkeit war, dass Bühl wieder verstärkt über die Mitte den Erfolg suchte, das war zuletzt eher selten zu sehen. Die Änderungen konnten die Schwächen in der Annahme allerdings nicht gänzlich übertünchen. Vor allem Jake Arnitz, neben Lima erfolgreichster Angreifer der Bühler, geriet bald ins Fadenkreuz der Lüneburger Aufschlagtaktik. Da mit Corbin Balster und Felix Orthmann lediglich zwei Spieler als Alternative bereitstanden, die nach langer Verletzungspause erst kürzlich wieder ins Training eingestiegen waren, zögerte Wolochin mit der Auswechslung des US-Amerikaners. Vor allem im dritten Satz wohl etwas zu lange. Immerhin zeigte dann insbesondere Orthmann, dass wieder auf ihn gebaut werden kann. Auf der anderen Seite hatte Gästetrainer Stefan Hübner überraschend den Ex-Bühler Matthias Pompe in die Startformation berufen und dabei den richtigen Riecher bewiesen. "Ich habe die Gier in seinen Augen gesehen. Matthias wollte hier unbedingt spielen", begründete Hübner, warum er den zuletzt bärenstarken Außenangreifer Raymond Szeto auf der Bank ließ. "Jetzt ist Raymond scharf darauf, wieder spielen zu dürfen", schmunzelte er anschließend, auch mit Blick auf das Pokal-Halbfinale am Donnerstag. Wohl dem, der die freie Auswahl hat. Für Wolochin steht derweil die Verpflichtung eines neuen Liberos ganz oben auf der Wunschliste. "Wir müssen schauen, was machbar und finanzierbar ist." Ob sein Wunsch bis zum wichtigen Spiel in Rottenburg am Samstag bereits erfüllt werden kann, ist allerdings zumindest fraglich. Trotzdem lässt Wolochin keinen Zweifel daran, dass er im Derby von seiner Mannschaft einen Sieg erwartet. "Das Selbstvertrauen war heute da, nun müssen wir weiter machen."

