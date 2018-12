Ottenau überrascht nur vor dem Spiel

Im Doppel trat Yadar an der Seite von Lukas Mai an. Die Konstellation mit zwei Linkshändern erwies sich etwas schwierig. Erst mit zunehmender Spieldauer gelang am Ende ein knapper 12:10-Erfolg im Entscheidungssatz. In den weiteren Doppelspielen zeigte sich der Gast überlegen. Im ersten Paarkreuz steigerte sich Yadar und demonstrierte sein Können. Recht achtbar schlug sich Mai gegen Hohbergs Spitzenspieler Kestutis Zeimys, zu einem Satzerfolg sollte es am Ende aber nicht reichen. In einer recht eng umkämpften Partie unterlag Tobias Walch gegen Tom Schaufler mit 7:11, 10:12, 11:9 und 9:11 recht knapp. Aaron Kawka konnte gegen Andreas Bußhardt nur den ersten Durchgang für sich entscheiden. Mit einem Dreisatzsieg über Felix Gühr gelang Andrè Schweikert der Anschlusspunkt zum 3:5. Für Ersatzmann Dominik Mungenast hingen bei seinem Badenligadebüt die Trauben doch etwas zu hoch. Im zweiten Spielabschnitt begeisterten Yadar und Zeimys die Zuschauer mit einer Tischtennisgala, die der Gästespieler mit 12:14, 11:9, 11:8 und 11:7 für sich entscheiden konnte. Etwas unglücklich war der zweite Spielverlust von Mai gegen Neumaier, im fünften Satz unterlag der Ottenauer mit 11:13 in der Verlängerung zum 3:8. Walch hatte gegen Bußhardt im abschließenden Einzel keine Siegchance. Mit 6:12 Punkten haben die Murgtäler die Vorrunde auf Position sechs abgeschlossen, punktgleich mit den beiden südbadischen Konkurrenten des ESV Weil und der DJK Offenburg. Letzterer nimmt in der Tabelle den Relegationsplatz ein.

Nach zwei Niederlagen im Vorjahr überraschte der TTV Kappelrodeck in der Badenliga der Frauen mit einem unerwartet klaren 8:3-Derbysieg beim TTV Gamshurst. Die Gastgeberinnen traten ohne ihre Nummer zwei Julia Lubitz an und gerieten mit zwei Doppelniederlagen mit 0:2 in Rückstand. Nach einem 2:0-Satzvorteil unterlagen Mareike Allgeier/Sarah Strack gegen Juana und Vanessa Maier mit 3:11, 9:11 und 4:11. Diesem Fehlstart reihten sich im vorderen Paarkreuz zwei weitere Fünfsatzniederlagen ein. Mit jeweils 11:4 setzten sich Juana Maier gegen Allgeier, die nach ihrer Verletzung noch ein Stück weit von ihrer Bestform entfernt ist, und Ursula Maier gegen Strack zum 4:0 durch.

Im zweiten Paarkreuz gelang es Gamshurst, mit zwei Dreisatzerfolgen von Natascha Seiler gegen Astrid Seiler und Ragaa El Bobbou gegen Juana Maier auf 2:4 heranzukommen. U. Maier erhöhte durch drei knappe Satzerfolge über Allgeier auf 5:2, den nächsten Nadelstich verteilte Vanessa Maier mit einem Fünfsatzsieg gegen Strack nach einem 0:2-Satzrückstand. J. Maier legte gegen Seiler zum vorentscheidenden 7:2 auf. El Bobbou gelang mit dem zweiten Einzelpunkt gegen Seiler nochmals eine kleine Korrektur, ehe U. Maier mit dem dritten Einzelerfolg gegen Seiler zum 8:3-Endstand vollendete. Zwei wichtige Punkte für die Gäste, die sich mit 7:11 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz halten konnten. (ti)