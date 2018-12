Nicht süß, dafür erneut ganz bitter Von Moritz Hirn



Die Diskrepanz zwischen olfaktorischer und optischer Wahrnehmung war offensichtlich: Zum Heimspiel gegen den SV Kornwestheim hatte sich der TVS Baden-Baden einiges einfallen lassen, etwa gehörte der Verkauf von Flammkuchen zum kulinarischen Rahmenprogramm, der brettweise großen Anklang fand. Folglich waberte vor, während und nach dem Spiel ein verführerisch süßliches Zwiebel-Speck-Aroma durch die Rheintalhalle. Ganz bitter war aber der Blick auf die Anzeigetafel: Das 30:38 für die Gäste war gleichbedeutend mit der 14. Niederlage im 16. Drittligaspiel des Aufsteigers.







"Zehn schwache Minuten darf man sich gegen den letztjährigen Meister einfach nicht erlauben", sagte ein zerknirschter TVS-Trainer Ralf Ludwig nach der klaren Niederlage, die derart deutlich nicht hätte ausfallen müssen. Denn phasenweise stellten die Grün-Weißen den SVK vor Probleme. Am Ende, und auch das gehört zur Wahrheit, waren die Sandweierer zu einem großen Teil selbst verantwortlich für die erneute Niederlage. Technische Fehler, ungenaue Anspiele, unkonzentrierte Abspiele ziehen sich wie ein roter Faden durch die TVS-Saison und trieben die Fans auf der Tribüne auch am Samstag ein ums andere Mal zur Weißglut. Und das schon relativ früh in der Partie. Denn die Hausherren, bei denen Han Völker berufsbedingt passen musste, fanden nicht recht ins Spiel, leisteten sich einige grobe Schnitzer und lagen entsprechend mit 1:4 (6.) und 3:6 (8.) zurück. Die Gäste nutzten ein ums andere Mal ihre körperliche Überlegenheit für einfache Tore, begünstigt durch die Tatsache, dass die 5-1-Deckung des TVS nicht sattelfest stand. In einer Auszeit stellte das Trainerteam auf eine 6-0-Deckung um. "Das hat sehr gute geklappt", so Ludwig. In der Tat häuften sich die Ballgewinne, Julian Schlager sowie der bärenstarke Jonas Schuster feuerten zielgenau aus dem Rückraum und führten ihr Team vom 6:10 (15.) auf 15:17 heran (30.). Mit der Halbzeitsirene zimmerte Schlager den Ball zum 16:17 in die Maschen, sein anschließender Urschrei war zu diesem Zeitpunkt durchaus als Wende zum Guten zu deuten. Denn mit viel Elan kamen die Hausherren aus der Kabine, glichen aus (17:17/31.) und gingen erneut durch Schlager beim 18:17 erstmals in Führung (33.). Doch die Freude währte nicht lange, obwohl Kornwestheim nach der berechtigten Roten Karte für Nico Hiller (37.), der Markus Koch mit seiner Schulter in die Horizontale gecheckt hatte, im Mittelblock umbauen mussten. In den folgenden, von Ludwig bereits angesprochenen zehn Minuten scheiterte der TVS entweder am starken Gästekeeper Felix Beutel oder an der eigenen chronischen Abschlussschwäche. Kreisläufer Mathias Seiter, der in Minute 14 für den verletzten Nikolaj Unser aufs Feld kam, oder der erneut indisponierte Christian Fritz vergaben allerbeste Möglichkeiten. Der abgezockte SVK, der mit Peter Jungwirth und Julius Emrich - Papa und Ex-Bundestrainer Armin war auch in der Rheintalhalle - über Erstligaerfahrung verfügt, nutzte die TVS-Schwäche gnadenlos aus: Kornwestheim zog über 25:21 (41.) auf 31:23 davon (49.) und hatte kaum Mühe, den Sieg über die Zeit zu bringen. Wieder mal ein bitterer Abend aus TVS-Sicht - obwohl neben dem Flammkuchenduft zu späterer Stunde an Bar auch noch süßliche Cocktail-Schwaden die Luft aromatisierten. TVS Baden-Baden: Horn, Hafner - Schuster 9, Schlager 6, Mitzel, Koch je 4, F. Henke 3, Wichmann, Seiter, Bornhäußer, Vollmer je 1, J. Henke, Fritz, Unser. SV Kornwestheim: Beutel, Welz - Jungwirth 8/2, Flügel 6, Wahl 5, Scholz 4, Reusch, Emrich je 3, Steffens 2, Kugel, Tinti je 1, Großmann, Hiller, Awad. Schiedsrichter: Maximilian Engeln/Felix Schmitz (Burscheid) - Zuschauer: 600 - Zeitstrafen: 2 / 1 - Rote Karte: Hiller (SVK/37.).

