Nur Freiburg zündet den Turbo

Von Michael Ihringer



Timo Werner zündete ein letztes Mal den Turbo. Auf seinem direkten Weg Richtung Kabine. Wenigstens bei seiner definitiv letzten Laufeinheit am Samstag erreichte der Nationalstürmer sein Ziel. Zuvor hatte der Goalgetter der Roten Bullen aus Leipzig erfolglos wie seine Kollegen bei der 0:3-Pleite das Tor des Sport-Clubs Freiburg anvisiert. Turbo-Timo blieb im Schwarzwaldstadion überhaupt erstmals im fünften Anlauf in Folge ohne Torerfolg. Sein österreichischer Kollege Marcel Sabitzer brachte den enttäuschenden Auftritt des Spitzenteams auf den Punkt: "Wir haben viele gute Fußballer in unseren Reihen. Aber was wir gezeigt haben, hatte nicht viel mit Fußball zu tun."



Als Werner schon unter der Dusche stand, feierten die enthusiastischen Freiburger Fans mit ihren Lieblingen immer noch ausgelassen dieses vorgezogene Weihnachtsgeschenk mit Schleifchen. "Ich freue mich extrem", war auch Trainer Christian Streich hellauf begeistert von der leidenschaftlichen, mutigen, konzentrierten, laufstarken und effektiven Spielweise. Die Bullen wurden auf die Hörner genommen. "Koch, Haberer, Heintz, Gulde haben herausragend gespielt. Und Petersen hat wahnsinnig viele Bälle festgemacht gegen die zwei Hünen da vorne", verteilte Streich kleine verbale Präsente an seine gegen den Ball hart arbeitenden Schützlinge. Und im Bullen-Strafraum brannten die Südbadener ein schön anzuschauendes Offensivfeuerwerk ab. "Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht", verwies Elfmeter-Torschütze Luca Waldschmidt darauf, dass den Ostdeutschen in entscheidenden Momenten der Zahn gezogen wurde. So wurde deren Anfangsschwung mit Nils Petersens Führungstor (12.) jäh gestoppt. Waldschmidts verwandelter Strafstoß Sekunden vor dem Pausenpfiff zeigte einen weiteren Wirkungstreffer beim geschockten Gegner. Und als Mentalitätsmonster Mike Frantz unmittelbar nach Wiederbeginn zum 3:0 einköpfte (52.), war die Moral des Favoriten endgültig gebrochen. Nils Petersen durfte sich gleich doppelt freuen. Dank seines Treffers hat der "Fußball-Gott" nun gegen jeden der aktuellen Bundesliga-Clubs ein Tor erzielt. Zudem ist der 30-Jährige einer anderen Bestmarke ganz nah. Lediglich ein Tor fehlt Petersen noch, um Freiburgs alleiniger Rekord-Bundesligaschütze zu werden. Mit 37 Treffern liegt er derzeit gleichauf mit dem Ex-Freiburger Papiss Cissé. "Das sind alles Dinge, die machen einen stolz." Zum ewigen SC-Rekordtorschützen, einem gewissen Joachim Löw - der Bundestrainer traf wohlgemerkt nur in Zweiligaspielen anno dazumal -, fehlen Petersen auch nur noch 14 "Buden". Die Freiburger Konsequenz im Abschluss war das eine, das Leipziger Allerlei an Nachlässigkeiten das andere. So durften die dauerlaufenden SC-Verteidiger Christian Günter links und Lukas Kübler rechts vor dem ersten und dritten Tor präzise und ungehindert in den Strafraum flanken, zudem sah RB-Torwart Gulacsi vor Petersens Abstaubertor unglücklich aus beim Abwehrversuch. Selbst als die Gastgeber zeitweilig um ein Gegentor bettelten, blieb Leipzig harmlos und ineffektiv. "Die waren überrascht, wie wir durchgezogen haben", freute sich Mike Frantz über den größeren Willen auf SC-Seite. "In solchen Spielen, in denen wir in Rückstand geraten und es über den Kampf geht und klar ist, dass man nicht den Schönheitspreis gewinnen kann und physische Präsenz zeigen muss, da tun wir uns schwer", war Gästetrainer Ralf Rangnick nicht zum ersten Mal enttäuscht vom Auftreten seiner bis auf Emil Forsberg bestbesetzten Truppe. Erst kürzlich musste der "Professor" ohne Titel die zweite Prestigepleite gegen den kleineren Konzernbruder aus Salzburg in der Europa League, in der Leipzig vor dem Aus steht, schlucken. Rangnick gerät im Namen der Dose langsam in Erklärungsnot. Wer High Energy im Produkt anpreist, sollte nicht zu oft leeren Inhalt anbieten.

