TTF Rastatt sind Halbzeitmeister

Als Paradestück erwiesen sich dabei gleich zum Spielbeginn die drei Eingangsdoppel, die allesamt gewonnen wurden. In den Einzelspielen lief es zunächst weniger rund. Im ersten Spielabschnitt retteten Michael Ruf und Klaus Wallner für die Murgtäler einen knappen 5:4-Vorteil. Nach zwei Niederlagen von Ruf und Martin Herm lagen die Gäste mit 5:6 im Hintertreffen. Julian Oser glückte postwendend der Ausgleich. Die beiden folgenden Spiele wurden durch Simon Weiler (12:10) und Wallner (11:9) im Entscheidungssatz gewonnen. Die 8:6-Vorlage münzte Alexander Kirchner mit seinem Dreisatzsieg zum 9:6-Endresultat. Mit 8:12 Punkten konnte Ottenaus Reserveteam zum Rangsiebten TTC Singen II aufschließen, bleibt aber weiter auf dem Relegationsplatz.

Bestens aufgelegt zeigte sich der TV Bühl beim 8:0-Kantersieg gegen den TTC Blau-Weiß Freiburg in seinem letzten Vorrundenspiel in der Verbandsliga der Frauen. Nach der 1:0-Führung durch Nadja Faller/Lisa Weitzel hatte nur die zweite Paarung mit Katrin Faller/Romy Lorenz einige bange Minuten zu überstehen ehe der knappe 14:12-Erfolg im Entscheidungssatz in trockenen Tüchern lag. In den Einzeln gaben die Gastgeberinnen nur noch einen Satz ab. Weitzel und K. Faller gewannen im vorderen Paarkreuz je zwei Spiele, Lorenz und N. Faller kamen einmal zum Zuge und legten eine beruhigende 6:0-Führung vor. Mit 6:10 Punkten bleibt der TV Bühl auf dem ersten Nichtabstiegsplatz vor dem TTSV Mönchweiler.

Mit einem 9:6-Auswärtserfolg im Verfolgerduell beim TTC Willstätt in der Landesliga verdrängte der TTV Muckenschopf den punktgleichen TTV Gamshurst vom zweiten Tabellenplatz. Der TTC Rauental kann sich nach dem 9:4-Erfolg beim TTC Altdorf beruhigt zurücklehnen. Herausragende Akteure waren Rauentals Nummer eins Yannick Pach und die Nummer drei Oliver Böhm, die jeweils beide Einzelspiele gewannen. Zwei Doppelsiege und je ein Einzel von Philipp Vater, Alexander Opolka und Miguel Rodriguez machten den Erfolg perfekt. Mit dem ausgeglichenen 8:8-Punktekonto haben sich die Barockstädter im Mittelfeld festgebissen.

Der TB Bad Rotenfels gewann in der Bezirksliga sein letztes Vorrundenmatch beim TTV Bühlertal mit 9:2 und behauptet mit 17:3 Punkten seine Spitzenposition. Die beiden Spitzenspieler der Murgtäler; Stefan Stahlberger und Viktor Marijic; beendeten ihre Doppelspiele mit Christian Loose und Kai Lippold erfolgreich. Aufsteiger TB Sinzheim konnte beide Spitzenspiele beim TV Weisenbach mit 9:4 und bei der Spvgg Ottenau III mit 9:6 für sich entscheiden und zog in der Tabelle an beiden Rivalen vorbei auf Platz zwei. Mit einem 9:4-Heimsieg über den TTV Kappelrodeck konnte der Rastatter TTC erstmals in dieser Saison die Abstiegsränge hinter sich lassen. Das Kuriose: Die vier Schlusslichter TTV Bühlertal, Rastatter TTC, TTV Kappelrodeck und der TV Gernsbach liegen punktgleich mit 4:16 Zählern eng beieinander. Im Spielverhältnis liegen Kappelrodeck (-46) und Gernsbach (-55) gegenüber dem RTTC (-29) und Bühlertal (-25) weit zurück.

Eine 8:8-Punkteteilung bei der TTG Bischweier bescherte dem TTV Au am Rhein die Tabellenführung in der in der Bezirksklasse. In einer recht ausgeglichenen Partie konnte sich kein Team vorentscheidend Absetzen. Der TV Neuweier verpasste den geplanten Sprung vom fünften auf den zweiten Tabellenplatz. Beim 9:4-Heimsieg in der ersten Partie gegen den bisherigen Spitzenreiter TTC Rauental II lief alles nach Plan, das zweite Match beim TV Bühl lief dagegen mit einer 6:9-Niederlage völlig aus dem Ruder. Mit 13:5 Punkten liegen der TTC Rauental II und die TTG Bischweier gemeinsam nur einen Zähler hinter dem neuen Tabellenführer TTV Au am Rhein in Lauerstellung, auf Position vier folgt der Aufsteiger TV Bühl mit 12:6 Punkten vor dem Nachbarn TV Neuweier (11:7). (ti)