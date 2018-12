Knapp verloren, aber dennoch zufrieden

Dass ausgerechnet Tim Brenner, der die Rhinos zum Dezember zurück nach Eppelheim verlassen hatte, und dem zuvor für die Nashörner kein Tor gelang, den entscheidenden Penalty für die Eisbären Eppelheim verwandelte, war wohl der sportlich ärgerlichste Fakt des sonst sehr erfolgreichen Wochenendes. Denn nach dem dramatischen Auswärtserfolg vom Freitag in Ravensburg reichte der eine Punkt aus der 2:3-Penaltyniederlage am Sonntag aus, um erstmals die Tabellenführung in der Eishockey-Regionalliga Süd-West zu übernehmen, nachdem Bietigheim auch sein zweites Spiel hintereinander verloren hatte. "Das Ziel waren drei Punkte, nun sind es vier und Platz eins geworden. Penalty ist natürlich auch Glücksache, aber insgesamt sind wir sehr zufrieden", freute sich Trainer Richard Drewniak über den Verlauf des Spieltags.

In einem temporeichen Spiel standen sich zuvor im Eppelheimer Icehouse zwei ausgeglichen starke Teams mit herausragenden Torhütern gegenüber. Während die Gastgeber mit vier vollen Reihen agierten, standen Drewniak nach den Ausfällen von Groß, Kammerdiener und Mauderer nur deren drei zur Verfügung. Nachwuchsspieler Justus Lehmacher kam so zu seinem ersten Einsatz über die volle Distanz und konnte sogar einen Assist zum 2:2 beisteuern. Den besseren Start erwischten an diesem Abend die Rhinos, die nach zwei Minuten durch Jonathan Koch früh mit 1:0 in Führung gingen. Die Antwort folgte in der sechsten Minute mit dem Ausgleich durch Sebastian Bohr. Anschließend standen die Goalies mit tollen Paraden im Mittelpunkt des Geschehens. Das Mitteldrittel hatte weniger Torszenen, dafür einige Strafzeiten mehr zu bieten. Eine erste doppelte Unterzahl überstanden die Nashörner zu nächst noch schadlos. Der Führungstreffer für die Polartiere fiel dann aber doch in numerischer Unterlegenheit kurz vor der zweiten Pause durch Cedrick Striepeke.

Dass Hügelsheim in dieser Saison "Rückstand kann", bewiesen die Spieler von Richard Drewniak schon mehrfach. Mit Willen, aber sichtlich letzter Kraft, drängten die Rhinos im letzten Abschnitt auf den Ausgleich. Dieser gelang in der 46. Minute Lars White. Denis Friedberger hatte nach einem schönen Querpass sogar den Siegtreffer auf dem Schläger, bekam den Puck aber nicht im Eisbärentor unter. So fand die Partie ihre Entscheidung im Penaltyschießen, mit dem glücklicheren Ende für die Hausherren und dennoch zufriedenen Gästen aus Hügelsheim. (ndm)