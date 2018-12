Jagd auf "Königin" Ester

"Königin" Ester Ledecka schwächelt - und ihre deutschen Konkurrentinnen schielen schon begierig auf den Thron. Wenn die Raceboarderinnen mit dem Parallel-Riesenslalom heute (12.30 Uhr) im italienischen Carezza in die WM-Saison starten, gibt es laut der Olympiazweiten Selina Jörg nur ein Ziel: "Wir haben uns alle zur Aufgabe gemacht, Ester ordentlich zu ärgern. Sie ist die Gejagte! Wir werden nicht locker lassen, ihr Dampf machen." Aber: Nicht nur Doppel-Olympiasiegerin Ledecka hat so ihre Probleme, auch für die traditionell starke Mannschaft von Snowboard Germany lief in der Vorbereitung manches schief. Die Olympiadritte Ramona Hofmeister (22) ist nach ihrem zweiten Bandscheibenvorfall in Carezza zwar dabei, ob als "Fan" oder auf dem Brett, ist aber ungewiss. Amelie Kober (31), zweimalige Olympiamedaillengewinnerin, kämpft wegen anhaltender Knöchelprobleme um ihre Rückkehr. Jörg ist fit und hat "Bock" auf den Winter mit dem Höhepunkt WM in Park City/USA (31. Januar bis 10. Februar). Doch wer geglaubt hatte, dass die 30-Jährige ihr Silber habe vergolden können, sieht sich getäuscht. "Es ist nicht so, dass die Sponsoren mir die Bude einrennen", sagt sie. Hofmeister berichtet, Bronze habe ihr "keinen einzigen neuen Vertrag" gebracht. Der Hype um die Medaille habe sich "schnell gelegt", sagt Jörg, ohne ihren Job bei der Bundeswehr "würde es nicht gehen. Andere Sportarten lachen über das, was wir verdienen". Polizeimeisterin Hofmeister meint, sie wisse, "dass ich von meinem Sport nicht leben kann, auch nicht von der Medaille. Es ist einfach eine Randsportart, kein Biathlon, Skifahren oder Fußball." Aber sie liebe das Snowboarden. Jörg betont, ihr Herz hänge auch mit 30 noch am Leistungssport, die Medaille zu Hause ("Ich sehe sie jeden Tag in der Früh") gebe ihr einen "extra Push". Momente wie jener bei Olympia machten "süchtig", und mit der WM habe sie nach Platz vier 2015 "noch eine Rechnung offen. Es wäre gelogen, wenn ich sage: Ich will da nur dabei sein. Eine Medaille ist das Ziel". Top-Favoritin bleibt die zweimalige Weltmeisterin Ledecka. Nach einem Streit mit dem tschechischen Verband und verschiedenen körperlichen Problemen ist die 23-Jährige aber zumindest auf zwei Brettern enttäuschend in die Saison gestartet: Im Super-G, wo Ledecka in Südkorea sensationell Gold gewonnen hatte, kam sie nur auf die Ränge 27 und 29. Hofmeister hatte Ledecka bereits im vergangenen Weltcup-Winter bezwungen. "Vollgas, Schalter umlegen, nicht vorsichtig fahren, Kopf aus", sagt sie über ihr Rezept und lacht. Ein gerade erst verheilter Bandscheibenvorfall ist dafür nicht die beste Voraussetzung. "Ich steige erst aufs Snowboard, wenn es zu 1 000 Prozent passt", sagt Hofmeister. Im Zweifel, meint Jörg, die auf dem steilen Hang in Carezza traditionell Probleme hat, müssten es eben die anderen "Jungen" richten. Mit Carolin Langenhorst (22) und Cheyenne Loch (24) sei in jedem Fall "zu rechnen". (sid)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



London

Die Party beginnt wieder London (red) - Die Darts-Party im Londoner Alexandra Palace wird nicht nur immer lauter und schriller - sie wird auch immer größer und lukrativer. Bei der am Donnerstag beginnenden Weltmeisterschaft machen sich 95 Teilnehmer auf die Jagd nach Titelverteidiger Rob Cross (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Darts-Party im Londoner Alexandra Palace wird nicht nur immer lauter und schriller - sie wird auch immer größer und lukrativer. Bei der am Donnerstag beginnenden Weltmeisterschaft machen sich 95 Teilnehmer auf die Jagd nach Titelverteidiger Rob Cross (Foto: dpa). » - Mehr