Top-Leistungen erneut Mangelware

Für die besten Leistungen sorgte eine Athletin, die man hier in Deutschland gar nicht gesehen hat: Yvonne Jeschke (LG Hardt), die derzeit in Anchorage/Alaska studiert, führt mit ihren in den USA erzielten Ergebnissen in vielen Disziplinen die Kreisbestenliste an. Ihre Top-Leistung erzielte sie im Rahmen eines Siebenkampfs mit 2:15,19 Minuten über 800 Meter. Im Hürdensprint kam sie auf 16,95 Sekunden, über 400 Meter Hürden auf 65,49 Sekunden. Erste Plätze im Kreis ergaben auch ihre 28,78 Sekunden über 200 Meter, 1,63 Meter im Hochsprung sowie 4 085 Punkte im Siebenkampf.

Über 100 Meter und im Weitsprung führt Julia Laubel (Rastatter TV) mit 13,80 Sekunden und 5,11 Meter die Kreisranglisten an. Zu den besseren Ergebnissen gehören auch die 4:52,80 und 4:58,67 Minuten über 1 500 Meter durch Felizitas uns Ester Müller (TS Ottersdorf). Im Straßenlauf über zehn Kilometer und über die Halbmarathon-Distanz waren die Teilnehmerfelder gut gefüllt. Doch findet man hier fast nur Seniorinnen in den Top Ten. Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg; W 40) war in 39:59 Minuten die Schnellste über zehn Kilometer, ebenso wie im Marathonlauf in 3:19:17 Stunden und über 5 000 Meter auf der Bahn in 19:12,66 Minuten. Nicole Köhler (SCL Heel Baden-Baden; W 45) führt im Halbmarathon in 1:34:41 Stunden, ihre Vereinskameradin Julia Bossert (W 40) über 3 000 Meter in 11:54,74 Minuten.

Auch im Gehen konnten die Seniorinnen bei den aktiven Frauen überregional vorne mithalten. Antje Köhler (TV Bühlertal; W 55) war die Schnellste in Baden über 5 000-Meter-Bahngehen sowie über zehn und 20 Kilometer auf der Straße. Nadja Speck (TG Ötigheim) erreichte beim Kugelstoßen 9,27 Meter, Nadine Diebold (TG Ötigheim) mit dem Speer 33,80 Meter. Claudia Kühn (LAG Obere Murg) führt beim Dreisprung, Hannah Marxer (LAG) beim Hammerwurf und Diskuswurf.

Dünn gesät sind auch die Felder bei den Seniorinnen. In W 30, W 35 und W 45 waren nur einige Frauen im Straßenlauf unterwegs. Die beste Leistung erreichte hier Heide Merkel (Ötigheim) mit 3:23:12 Stunden im Marathon. In W 40 teilen sich Claudia Kühn, Julia Bossert und Sylvia Schmieder die ersten Plätze. In W 50 erreichte Birgit Marzluf (Baden-Baden) beachtliche Zeiten auf den Langstrecken Halbmarathon (1:36:03), zehn Kilometer (42:40) und 5 000 Meter (21:04,48). Im Stadion war nur Heidrun Held (LAG) in den Würfen am Start.

Helga Rett (TV Haueneberstein) konnte bei den Frauen W 60 mit guten Leistungen über 100, 800 und 3 000 Meter sowie im Weitsprung glänzen. In W 65 gilt das gleiche für ihre Vereinskameradinnen Anita Bayha-Zaiser, Ulrike Meixner-Nitze und Claudia Aßmann, in W 70 für Christina Lipps mit einem breiten Spektrum an Disziplinen, vom Sprint über Sprung bis zum Hammerwurf und Mannschaftskampf. Nationale und internationale Erfolge erzielte im Gehen neben Antje Köhler auch Gisela Theunissen (TB Gaggenau; W 75). (rawo)