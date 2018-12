"Diese Chance müssen wir jetzt nutzen"

BT: Herr Ehrhoff, folgt auf Olympia-Silber im Februar in Südkorea nun zum Jahresabschluss Gold bei der Mannschafts-Wahl?

Christian Ehrhoff: Ich weiß es nicht, freue mich aber auf die Ehrung. Allein nominiert zu sein, ist für das deutsche Eishockey ein toller Erfolg, auch eine Wertschätzung für das, was wir geleistet haben. Jetzt noch den Preis zu gewinnen, wäre ein absolutes Highlight.

BT: Wäre die Auszeichnung die Krönung des erfolgreichsten Jahres des deutschen Eishockeys überhaupt?

Ehrhoff: Absolut, es wäre die perfekte Abrundung des Jahres und eine ganz, ganz tolle Sache für das deutsche Eishockey.

BT: Kann die Nationalmannschaft das in Südkorea gezeigte Niveau auch ohne Marco Sturm als Bundestrainer halten?

Ehrhoff: Man muss es natürlich realistisch sehen, dass drei starke Spieler weggebrochen sind (Patrick Reimer, Marcel Goc und Ehrhoff gaben nach Olympia ihre Nationalteamkarriere auf, Anm. der Redaktion), und mit Marco Sturm natürlich auch ein ganz wichtiger Teil des Olympia-Teams. Ich denke, dass es wichtig ist, dass das auf den Weg gebrachte fortgeführt wird und man weiter junge Spieler heranführt. Es sind Spieler da, die nachrücken und die nächste Generation ausmachen werden. Ich glaube, dass es auch weiterhin realistisch ist, auf gutem internationalen Niveau und ums Viertelfinale bei Großereignissen mitspielen zu können. Die Konkurrenz ist natürlich groß, der achte Platz in der Welt ist sehr umkämpft. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass Deutschland nach Marcos Rücktritt in die Zweitklassigkeit abrutscht.

BT: Marco Sturm ist nun Assistenzcoach bei den Los Angeles Kings. Wird er irgendwann Chefcoach eines NHL-Teams sein?

Ehrhoff: Ja, davon gehe ich aus. Ich denke, dass das noch einige Jahre dauern wird, aber warum soll das nicht klappen? Es wäre letztlich die logische Konsequenz, Marco ist noch sehr jung für einen Trainer, er hat jetzt eine Supermöglichkeit, bei einem guten Klub in einer tollen Stadt wie Los Angeles Erfahrung zu sammeln als Co-Trainer in der NHL. Irgendwann wird er dann auch die Chance als Headcoach erhalten.

BT: Eine Rückkehr zu den San Jose Sharks, bei denen Sie einst mit ihm gemeinsam spielten, wäre auch keine schlechte Option für ihn...

Ehrhoff: Das wäre tatsächlich passend, wenn er gerade dort Headcoach werden würde. Persönlich glaube ich, dass es ihm egal ist, wo es sein wird. Ich habe heute noch viele Verbindungen nach San Jose, genauso wie Marco. Allerdings kann man sich das auch nicht aussuchen.

BT: Was macht ihn so speziell im Vergleich zu seinen Vorgängern?

Ehrhoff: Marco hat eine große Aura, er ist eine Riesenrespektsperson, er ist einer der besten deutschen Eishockey-Spieler aller Zeiten. Allein deshalb hören ihm die Spieler zu. Er hat eine Superbindung zum Team gehabt. Auch, weil er viele Spieler sehr gut kannte, mit einigen selbst früher zusammengespielt hat. Er hat zudem einen Superstaff um sich herum aufgebaut, seine Assistenztrainer waren immens wichtig für uns. Wir waren ein gutes Team mit einem überragenden Geist, das hat uns letztlich ausgezeichnet und war auch Marcos Verdienst.

BT: Der Verband sucht einen Nachfolger. Sie haben angedeutet, dass Sie dem Deutschen Eishockey Bund gerne helfen würden, aber nicht als Trainer. Käme das ins Spiel gebrachte Amt als Generalmanager für Sie in Frage?

Ehrhoff: Ich habe mich nicht als Generalmanager angeboten, das wurde falsch dargestellt. Sicherlich kann ich mir vorstellen, dem DEB zu helfen, und das habe ich auch Franz Reindl (DEB-Präsident, Anm. der Redaktion) gesagt. Franz und seine Leute beim Verband werden jetzt schauen, was das Beste fürs deutsche Eishockey ist und versuchen, einen Trainer zu finden. Vielleicht auch ein anderes Konstrukt aufzubauen. Ob sie dann nochmals auf mich zukommen, wird sich zeigen. Wenn das so wäre, werde ich mich damit beschäftigen. Zeitlich wollte ich mir nach dem Karriereende ein komplettes Jahr Auszeit gönnen. Ich habe derzeit ja auch noch andere Projekte, die auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Das macht auch viel Spaß. Deshalb: Mal schauen, was kommen wird.

"Jahrelang strukturell nichts verändert"



BT: Marco Sturm hat zum Abschied deutliche Kritik an die DEL-Vereine gerichtet, dass den deutschen Talenten weiter zu wenig Eiszeit gewährt und ihnen zweitklassige Ausländer vorgezogen werden. Stimmen Sie ihm zu?

Ehrhoff: Ja. Ich finde, dass man die weitere Reduzierung der Kontingentstellen versäumt hat aus Furcht, dass die Qualität verloren geht. Ich bin derselben Meinung wie Marco, dass man das weiter vorantreiben könnte und mehr junge deutsche Spieler pusht, und man ihnen bessere, verantwortungsvollere Rollen zuschreibt. Damit würde sich auch die Qualität erhöhen.

BT: Halten Sie es angesichts des Ist-Zustandes der Nachwuchsarbeit für realistisch, dass Deutschland, wie vom Verband mit Konzepten wie "Powerplay 2026" erhofft, in ferner Zukunft tatsächlich um Medaillen bei Weltmeisterschaften oder Olympia mitspielen kann?

Ehrhoff: Im Moment ist es sicher nicht realistisch. Marco Sturm hat aber viele gute Ansätze angeschoben. Nicht nur die DEL-Vereine, auch der Verband muss es sich vorhalten lassen, dass jahrelang an den Strukturen nichts verändert oder modernisiert wurde. Wie zum Beispiel die Trainerausbildung. Da leiden wir heute noch darunter. Jetzt suchen wir einen deutschsprachigen Bundestrainer. Wenn wir aber ehrlich sind, gibt es nur wenige Kandidaten dafür. Franz Reindl und Stefan Schaidnagel (DEB-Sportdirektor, Anm. der Redaktion) haben sicher gute Ansätze, das muss jetzt aber weiter ausgebaut werden.

BT: Als Vorbild galt jahrelang die Schweiz, die in den Nachwuchsbereich viel mehr Geld investiert. Doch auch ein ähnlich kleines Land wie Dänemark produziert inzwischen mehr NHL-Spieler als Deutschland ...

Ehrhoff: Die haben tatsächlich viel weniger Eishockey-Spieler und auch weniger Vereine als wir und kriegen das trotzdem hin, viele NHL-Spieler auszubilden. Natürlich kommen von denen viele über die Station Schweden. Trotzdem: Die Basis stimmt dort, und das sollten wir auch in Deutschland hinbekommen. Durch den Olympia-Erfolg haben wir jetzt auch bessere Möglichkeiten. Diese Chance müssen wir jetzt nutzen. Dann kann es auch langfristig positive Früchte fürs deutsche Eishockey tragen.

BT: Sie haben Ihre Karriere nach Olympia und dem Playoff-Aus der Kölner Haie im Frühjahr beendet. Genießen Sie es, dass Sie nun die Wochenenden mit Ihrer Familie verbringen können und nicht mehr mit Doppelspieltagen in Eishallen?

Ehrhoff: Ja absolut, bislang habe ich meine Entscheidung überhaupt nicht bereut. Es ist jetzt tatsächlich der große Vorteil, dass ich die Wochenenden mit der Familie verbringen kann und nicht mehr zwei Spiele habe und dann vielleicht noch am dritten Tag im Bus sitze. Das ist jetzt der große Unterschied und auch für meine Familie eine schöne Sache.

"Der mentale Druck in Übersee ist riesig"



BT: Was Sie sicher nicht vermissen werden, ist der mentale Druck. Ist speziell die NHL mit 82 Hauptrundenspielen, den noch intensiveren Playoffs und der ständigen Reiserei gnadenlos?

Ehrhoff: Absolut. Das war für mich am Anfang in San Jose die wichtigste Sache, die man drüben vom Kopf her lernen muss. Du musst in der NHL in jedem der 82 Spiele top da sein, du musst mental immer auf der Höhe sein, da der Druck einfach riesig ist. Wenn man als junger Spieler ein schlechtes Spiel macht, dann ist man ganz schnell wieder in der Minor League. Die körperliche Anstrengung ist die eine Sache, aber mental in jedem Spiel über den langen Zeitraum der Saison immer top da zu sein, das ist die große Herausforderung. Daran scheitern auch viele junge Spieler.

BT: Sie waren als Verteidiger bei Ihren NHL-Stationen immer Führungskraft. War die Niederlage 2011 im entscheidenden siebten Finalspiel mit den Vancouver Canucks gegen die Boston Bruins mit deren Verteidigerkollege Dennis Seidenberg der bitterste Moment Ihrer Karriere?

Ehrhoff: Wir hatten ja damals die Presidents Trophy gewonnen, waren also die punktbeste Mannschaft der regulären Saison. Ja klar, das war mein bitterster Moment der Karriere. In Spiel sieben, noch dazu zu Hause zu verlieren, ist schlimm. Näher kommt man nicht an den Stanley Cup heran. Das zusätzlich Bittere daran war, dass es mein allerletztes Playoff-Spiel in der NHL war. Später mit Buffalo habe ich die Playoffs nicht erreicht, in Pittsburgh war ich verletzt und zuletzt in Chicago bin ich nicht mehr zum Einsatz gekommen.

BT: Dass man als NHL-Spieler wie auf dem Viehmarkt von Team zu Team zu jeder Zeit getauscht werden kann, ohne ein Mitspracherecht zu haben, ist auch nicht jedermanns Sache...

Ehrhoff: Ich habe meine Zeit in San Jose geliebt. Ich wollte damals nicht weg, bin aber getauscht worden. Ich konnte es mir nicht aussuchen, auch wenn ich danach in Vancouver mit der Finalteilnahme nochmals einen Schritt nach vorne machte. Das war auch eine Superzeit. Von daher blicke ich insgesamt stolz auf meine NHL-Karriere zurück.

"Den olympischen





Spirit erfahren"



BT: Am Sonntag sind im Kurhaus viele Athleten aus verschiedenen Sportarten unter sich. Hatten Sie während der zwei Olympia-Wochen überhaupt die Möglichkeit, andere Sportler zu treffen?

Ehrhoff: Ja, das war bei Olympia der Fall. Als Eishockey-Mannschaft hatten wir das große Glück, dass wir relativ spät ins Turnier eingestiegen sind und somit den olympischen Spirit erfahren konnten. Wir hatten nur drei Spieler dabei, die schon mal vorher bei Olympia dabei waren. Im Deutschen Haus haben wir einige deutsche Sportler kennengelernt. Nach Olympia war ich bei verschiedenen Veranstaltungen, zum Beispiel auch im Europa Park. Dort lernte ich in entspannter Atmosphäre wieder einige Athleten kennen. Zuletzt war ich bei "Ewige Helden" dabei, das kommt anfangs des neuen Jahres als vierte Staffel ins Fernsehen.