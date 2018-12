Zeit für einen Mutausbruch Von Moritz Hirn



16 Spiele, 14 Niederlagen, lediglich ein Sieg und seit Wochen auf dem letzten Tabellenplatz - die Bilanz der Handballer des TVS Baden-Baden liest sich wie ein drittklassiger Horrorroman. Angesichts dieser Statistik scheint der angepeilte Klassenerhalt ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Aufgeben ist beim Aufsteiger allerdings keine Option: "Wir dürfen unseren Mut und unseren Glauben nicht verlieren", fordert Ralf Ludwig. In Sachen Trendwende kommt dem Sandweierer Trainer das heutige Spiel beim TV Willstätt gerade recht: Im Derby ist es Zeit für einen Mutausbruch.



"Die Qualität ist da, wir müssen sie nur auf die Platte bringen", sagt Ludwig und schickt hinterher: "Ich bin mir 1 000 prozentig sicher, dass wir die zwei Punkte einfahren!" Auf den ersten Blick mag eine derartige Kampfansage nach zuvor sieben Niederlagen in Folge einigermaßen vermessen klingen, doch in diesem speziellen Fall spricht die Statistik ausnahmsweise für die Grün-Weißen. Das Hinspiel gegen den TVW in der Sandweierer Rheintalhalle war die bisher einzige Partie in der dritten Bundesliga, die der TVS gewinnen konnte. Der Spruch mit dem guten Omen drängt sich gerade zu auf. Darauf hat auch Coach Ludwig in der vergangenen Woche vermehrt hingewiesen. Mit dem Ziel, durch die Erinnerung an ein Erfolgserlebnis, ein weiteres zu provozieren. In Sachen Motivation - das hat Ludwig in seiner Zeit in Sandweier schon oft miterleben dürfen - war die Spielvorbereitung auf die Duelle gegen den Rivalen aus der Ortenau "eine leichte Übung für mich als Trainer". Sprich: Seine Jungs sind gegen Willstätt immer besonders heiß. Allerdings hat das Selbstvertrauen einiger Akteure - allen voran bei Christian Fritz, seit Jahren die TVS-Lebensversicherung - in dieser Drittligasaison gehörig gelitten. Eine Explosion des Ausnahmekönners ist also heute durchaus erwünscht. Ludwig ist auch diesbezüglich einigermaßen zuversichtlich: "Chris hat im Training einen sehr guten Eindruck hinterlassen." Das kann man vom heutigen Gegner nicht wirklich sagen, denn genau wie der TVS, steckt auch Willstätt nach dem gemeinsamen Aufstieg in einer veritablen Krise - mit dem Unterschied, dass der TVW immerhin schon sechs Pluspunkte auf dem Konto hat. Dafür wurde die Sieben von Teammanager und Interimstrainer Rudi Fritsch - ab 2019 übernimmt bekanntlich Marco Schiemann - beim 15:40 bei den Jung-Löwen heftig rasiert. Und zwar gegen den Strich. Das wiederum war Ralf Ludwig gar nicht recht: "Zwei derart schlechte Spiele hintereinander liefert man eigentlich nicht ab", mutmaßt der TVS-Trainer. Doch mit dem TVW, der mit der Verpflichtung von Christopher Räpple (bisher Elgersweier) zur Rückrunde den personellen Problemen entgegenwirken will, beschäftigt er sich weniger, sondern vielmehr mit der eigenen Strategie. Und die lautet: Offensive Deckung, lauern auf Schnellangriffe sowie Grundgeduld im Positionsspiel. "Wir müssen das Tempo über 60 Minuten hochhalten", fordert Ludwig, der mit Heimspielatmosphäre in der Hanauerlandhalle rechnet. Obendrein darf sich der TVS, bei dem die Einsätze von Kapitän Simon Bornhäußer (Grippe) und Kreisläufer Nikolaj Unser (Knöchelblessur) noch fraglich sind, selbstredend nicht derart viele Passungenauigkeiten und Fahrkarten vor dem gegnerischen Tor leisten. Nicht nur diesbezüglich nimmt er sein Team vor dem "Duell der Systeme" - gemeint sind strukturelle und finanzielle Unterschiede - in die Pflicht: "Wenn wir die kleine Chance auf den Klassenerhalt aufrechterhalten wollen, muss ein Sieg her!" Na dann: Nur Mut!

