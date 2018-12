Abwehrriegel knacken

Zum Vorrundenende steht für den Fußball-Drittligisten Karlsruher SC noch mal ein besonderes Schmankerl auf dem Programm: Die Wildparkprofis reisen - mit fünf Siegen in Serie im Rücken - morgen (14 Uhr) zum Halleschen FC. Und damit verbunden zum Topspiel des 19. Spieltags - schließlich gastiert der Tabellenzweite beim Rangvierten.



KSC-Trainer Alois Schwartz muss seine im Heimspiel gegen Münster 5:0 erfolgreiche Startelf auf einer Position ändern. Marc Lorenz handelte sich gegen den SC Preußen die fünfte Gelbe Karte ein und ist beim Spiel in der Karlsruher Partnerstadt gesperrt. Die dadurch entstandene Lücke auf der linken Außenbahn wird der Karlsruher Chefcoach wohl mit Kyoung-Rok Choi füllen. Denn Martin Röser, der von 2016 bis 2018 beim HFC unter Vertrag stand und in der vergangenen Saison acht Tore für die Gastgeber erzielte, gehörte zuletzt - weder in Großaspach noch gegen Münster - nicht zum KSC-Aufgebot. Nur kurzfristig musste Schwartz auch den Ausfall von Burak Camoglu befürchten, der am vergangenen Samstag nach seinen zwei Toren in der 65. Minute ausgewechselt werden musste. Der Flügelflitzer hatte seine Schienbeinverletzung jedoch schon Mitte dieser Woche auskuriert und soll in Halle wieder auf der rechten Seite für Ärger beim Gegner sorgen. Denn Alexander Groiß laboriert immer noch an einer Bauchmuskelzerrung, weshalb Manuel Stiefler weiterhin im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt, wo er seit dem Ausfall von Groiß hervorragende Leistungen abliefert. "In dieser Liga ist nichts einfach", sagt Schwartz, "diese Aufgabe ist jedoch besonders schwer." Der KSC aber ist - hinter dem FCH - die zweitbeste Auswärtself der Liga. "Dementsprechend wollen wir in Halle auftreten", so der KSC-Coach weiter, und "auf Sieg spielen", ergänzt Innenverteidiger Daniel Gordon, der sich nur ungern an das letztjährige Spiel an der Saale erinnert: "Wir haben zwar 1:0 gewonnen, aber nicht gut gespielt - wir sind gewarnt. Das wird ein heißes Ding." Die von Thorsten Ziegner trainierten Gastgeber verfügen mit 16 Gegentoren hinter Tabellenführer Osnabrück (13) über die zweitbeste Abwehr der Liga, drei Tore "besser" als der KSC (19), was sicher auf eine ihrer Stärken zurückzuführen ist, die Alois Schwartz besonders hervorhebt - ihre mannschaftliche Geschlossenheit. "Sie sind als Einheit sehr gut, verfügen aber auch über sehr schnelle Außenbahnspieler." Gemeint sind Marvin Ajani und Braydon Manu. Und in der Angriffsmitte hat der frühere KSC-Profi (1996 bis 2008) Mathias Fetsch schon sechs Tore für den FCH erzielt. (fal)

