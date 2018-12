Spitze lockt als Weihnachtsgeschenk

Eppelheim

Rhinos jetzt Ligaspitze Eppelheim (red) - Nach dem dramatischen Auswärtserfolg vom Freitag in Ravensburg reichte den Baden Rhinos der Punkt aus der 2:3-Penaltyniederlage am Sonntag in Eppelheim, um erstmals die Tabellenführung in der Eishockey-Regionalliga zu übernehmen (Foto: toto).

Der Erzrivale zu Gast Hügelsheim (red) - Ein echtes Spitzenspiel erwartet die mittelbadischen Eishockeyfans am Samstag am Baden Airpark. Mit den Eisbären Heilbronn trifft um 19.30 Uhr der Erzrivale auf den heimischen ESC Hügelsheim. Erstmals auf dem Eis ist der neue Stürmer Martin Vachal (Foto: pr).

Gauligaendkampf in Iffezheim Iffezheim (sch) - Turnen begeistert Jung und Alt. Dass dies so ist, bewies der Gauligaendkampf in Iffezheim. Über 500 Sportler aus 15 Vereinen zeigten eine beeindruckende Mischung aus turnerischem Können, sportlichem Körpereinsatz gepaart mit Eleganz und Ausdrucksstärke (Foto: sch).