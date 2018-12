"Ich hab′ einfach Dankschön g′sagt"

Der nordische Kombinierer Georg Thoma war 1960 der erste Sportler des Jahres, der in Baden-Baden gekürt wurde. Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Frank Ketterer blickt der 81-jährige Olympiasieger der Winterspiele in Squaw Valley zurück.



Frage: Herr Thoma, die allerwichtigste Frage vorneweg: Wie geht es Ihnen? Georg Thoma: Ich fühle mich, wie man sich mit 81 Jahren halt so fühlt. Aber ich bin damit zufrieden. Frage: Am Sonntag werden zum insgesamt 72. Mal die Sportler des Jahres gekürt. Sie waren 1960 der Erste, der die Ehrung in Baden-Baden entgegennehmen durfte. Wie war das damals? Thoma: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich mich riesig gefreut und es auch gar nicht erwartet habe. Armin Hary hatte ja bei den Sommerspielen in Rom gleich zwei Mal Gold gewonnen, nämlich über 100 Meter und mit der Staffel. Deshalb war für mich klar, dass er auch bei den Sportlern vorne liegt. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass dann ich gewonnen habe. Frage: An was erinnern Sie sich noch besonders? Thoma: Ich weiß noch gut, wie ich auf die Bühne gerufen wurde. Neben mir stand Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger, unser späterer Bundeskanzler, und hielt eine Rede. Kiesinger hat geredet und geredet, der hat gar nicht mehr aufgehört. Und ich stand daneben und wusste nicht so recht, wie ich mich verhalten soll. Das war ja alles neu für mich. Ich habe dann an meinen Papa gedacht, der einmal zu mir gesagt: Bub, wenn irgendwann mal was Wichtiges ist, bevor Du etwas sagst, sagst erstmal Dankschön. Das habe ich an diesem Tag auch so gemacht: Als Kiesinger mit seiner Rede endlich fertig war, habe ich "Dankschön" g'sagt - und alle waren zufrieden. Viel mehr habe ich gar nicht geredet. Ich war das ja nicht gewohnt. Frage: Ihre Wahl-Konkurrenten damals, Sie haben es bereits erwähnt, waren u.a. Sprint-Olympiasieger Armin Hary und Ringer Wilfried Dietrich, der berühmte Kran aus Schifferstadt. Wie haben die darauf reagiert, dass ihnen ein Nordischer Kombinierer den Sieg weggeschnappt hat? Thoma: Die haben mir gratuliert. Viel mehr war da nicht. Aber ich denke, dass es beide akzeptiert haben, auch wenn es eine Überraschung war. Frage: Sie wurden dann noch einmal Zweiter (1963) sowie zwei Mal Dritter (1965 u. 1966). Warum hat es nicht nochmal nach ganz vorne gereicht? Thoma: Weil auch andere Sportler ganz tolle Leistungen erbracht haben. Der Radfahrer Rudi Altig zum Beispiel, der 1966 gewann - oder auch der Schwimmer Gerhard Hetz, der Sieger von 1963. Frage: Als Beweis, dass Sie bis heute einer der beliebtesten Sportler Deutschlands sind, reicht es aber auch so - oder? Thoma: Ich denke, das kann man so sehen. Ich sehe das ja auch an der Autogrammpost, die immer noch kommt. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich immer der Georg aus dem Schwarzwald war, der Briefträger. Das muss den Leuten gefallen haben - und deshalb haben sie mich gewählt. Frage: Welche Bedeutung hatte die Wahl? Hat Sie das noch berühmter gemacht? Thoma: Oh je, berühmt... Also ob mich das berühmt gemacht hat, weiß ich nicht. Aber es war und ist bis zum heutigen Tag eine außergewöhnliche Auszeichnung. Frage: Wo werden Sie sich die Ehrung am Sonntag anschauen? Vor Ort im Kurhaus oder zu Hause im Fernsehen? Thoma: In Baden-Baden im Kurhaus, zusammen mit meiner Tochter Marie-Louise, die mich begleitet. Wenn wir Platz bekommen, das muss ich aber erstmal mit der Frau Dobbratz besprechen, würde ich auch noch einen guten Freund, der mich am Sonntag chauffiert, zur Veranstaltung mitbringen. Das ist der Chef von unserem Schwarzwälder Ski-Museum. Der würde sich riesig freuen. Aber wie gesagt: Ich weiß nicht, ob wir noch einen Platz dazu kriegen. Frage: Spätestens wenn Frau Dobbratz das liest, geht das bestimmt in Ordnung... Thoma: Meinen Sie? Das tät mich riesig freuen. Frage: Mit ein bisschen Glück könnte am Sonntag wieder der ein oder andere Kombinierer ausgezeichnet werden. Thoma: Ja. Das wäre für unseren Sport natürlich eine tolle Sache. Frage: Wen hätten Sie dieses Jahr gewählt? Thoma: Naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Eric Frenzel gute Chancen hat. Bei den Frauen hätte ich meine Stimme ganz klar Kristina Vogel gegeben, der verunglückten Bahnradfahrerin. Die hätte ich sofort gewählt.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

"Ich hab′ einfach Dankschön g′sagt" Baden-Baden (red) - Zum 50. Mal werden die Sportler des Jahres an diesem Sonntag in Baden-Baden gekürt. Georg Thoma (Foto: dpa) war 1960 der Erste, der die Auszeichnung in der Kurstadt in Empfang nahm. Im BT-Interview erinnert sich der 81-Jährige, wie das damals war. » Weitersagen (red) - Zum 50. Mal werden die Sportler des Jahres an diesem Sonntag in Baden-Baden gekürt. Georg Thoma (Foto: dpa) war 1960 der Erste, der die Auszeichnung in der Kurstadt in Empfang nahm. Im BT-Interview erinnert sich der 81-Jährige, wie das damals war. » - Mehr