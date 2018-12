Aufreibende Rückrunde in Sicht

Baden-Baden

Derbyzeit in der dritten Liga Baden-Baden (moe) - Am heutigen Freitag ist Derbyzeit in der dritten Handball-Bundesliga: Der TVS Baden-Baden (Foto: toto) gastiert beim Mitaufsteiger TV Willstätt und will im 17. Spiel in der neuen Klasse endlich den zweiten Sieg einfahren. Der erste Erfolg gelang ausgerechnet im Hinspiel.

Frankfurt

Pilgerfahrt nach Rom Frankfurt (dpa) - Eintracht Frankfurt steckt vor dem letzten Gruppenspiel der Europa League bei Lazio Rom in einem Dilemma. Sportlich geht es um nichts mehr, aber herschenken kann der Tabellenführer aus Hessen am Donnertsag die Partie auch nicht (Foto: dpa).

Baden-Baden

Landesliga im Rückblick Baden-Baden (bor) - Aus regionaler Sicht sind in der Fußball-Landesliga die prominentesten Tabellenpositionen wie folgt besetzt: Der SV Bühlertal überwintert an der Tabellenspitze, der RSC/DJK tut dies genau am anderen Ende. Dazwischen tummeln sich die anderen (Foto: toto).

Rastatt

David gegen Goliath Rastatt (red) - In der Tischtennis-Badenliga der Männer reist die Spvgg Ottenau als Außenseiter zum Tabellenführer TTG Kleinsteinbach/Singen. Im letzten Vorrundenspiel der Badenliga der Frauen trifft der Spitzenreiter TTF Rastatt auf den Tabellenletzten TTF Stühlingen II(Foto: fuv).