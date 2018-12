Der Anfang vom Ende

Weihnachtsfeiern bei den Handballern des TVS Baden-Baden sind meist stimmungsvoll, um nicht zu sagen ausgelassen. Es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass das auch am Samstagabend der Fall wa r, schließlich ist es manchmal angebracht, sich den ganzen Frust von der Seele zu feiern. Nüchtern, also rein sportlich, betrachtet, gab es nach dem vergangenen Freitagabend aber keinen Anlass für eine große Sause. Zu bitter war die 18:21-Derbyniederlage beim alten Rivalen TV Willstätt (wir berichteten), die über weite Strecken überhaupt nichts mit Drittligahandball zu tun hatte. "Das war eine völlig indiskutable Leistung zum allerschlechtesten Zeitpunkt", sagte Ralf Ludwig. Der TVS-Trainer sprach gar vom "absoluten Tiefpunkt" und kritisierte "C-Jugend-Fehler" sowie einen Auftritt "ohne Herz, Wille und Leidenschaft". Für den Mannschaftsverantwortlichen Simon Riedinger war es "das Schlechteste, was wir in den vergangenen acht Jahren abgeliefert haben".

Was den Ausgang so unerklärlich und bitter macht, ist die Tatsache, dass der stark ersatzgeschwächte TVW mitnichten überzeugend agierte, die Gäste zunächst klar den Ton angaben und klar führten (5:1/7., 6:3/9., 9:6/15.). TVS-Akteur Max Mitzel brachte es treffend auf den Punkt: "Es war wohl noch nie so leicht, hier zu gewinnen. Aber auch noch nie so schwer für uns in der aktuellen Situation." Während die Willstätter den vorletzten Rang verlassen haben und wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt schöpfen dürfen, ist eben dieser für die Sandweierer in extrem weite Ferne gerückt. Der TVS bleibt mit mickrigen drei Punkten Tabellenletzter. "Jetzt muss schon ein Wunder geschehen, wenn wir die Liga noch halten wollen", war Ludwig der Ernst der Lage natürlich bewusst. Bei pessimistischer Herangehensweise könnte man fast sagen, die Niederlage im Derby war der Anfang vom Ende des Drittliga-Handballs in Grün-Weiß.

In gewisser Weise trifft das auch auf die Ära Ralf Ludwig zu. Denn nach dem desolaten Auftritt in der Hanauerlandhalle herrschte nicht nur maximale Niedergeschlagenheit, ein Thema von fast noch größerer Tragweite bestimmte das Geschehen gleichermaßen. Direkt im Anschluss an die Partie hat TVS-Coach Ludwig seinem Team eröffnet, dass er nach dieser Saison nicht mehr an der Sandweierer Seitenlinie stehen wird. Der Protagonist sprach vom "richtigen Zeitpunkt. Alles hat seine Zeit", so Ludwig. Nach vier Jahren beim TVS läuft diese nun ab. Mit der niederschmetternden Pleite gegen den TVW hatte diese Entscheidung selbstredend nichts zu tun, dennoch trug sie nicht gerade zur Erheiterung bei, schließlich waren die bisherigen dreieinhalb Jahre unter Ludwig die erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte. "Wir haben Ralf sehr viel zu verdanken", tat denn auch TVS-Abteilungsleiter Fabian Hochstuhl kund.

Aus allen Wolken ist man beim TVS logischerweise nicht gefallen, schon seit einigen Wochen haben sich die Zeichen verdichtet, dass der Meistertrainer nach dieser Saison Schluss machen wird. "So überraschend kam die Entscheidung jetzt nicht", berichtete TVS-Urgestein Franz Henke, der wie seine Teamkollegen direkt nach dem Spiel in der Kabine informiert wurde. Die Führungsriege um Riedinger wusste seit einigen Tagen Bescheid, hätte mit der Verkündung aber gerne noch etwas gewartet.

Nun stehen aber seit Freitagabend also zwei spannende Fragen im Raum. Die erste: Wer wird den TVS in der nächsten Saison trainieren? Und: Wo heuert Ludwig im kommenden Jahr an? Letztere wird wohl relativ schnell beantwortet sein: Auch wenn Ludwig sagt, dass "ein paar Vereine zur Auswahl stehen", deutet vieles darauf hin, dass Ludwig Cheftrainer bei seinem Heimatverein TuS Helmlingen werden wird.

Das ist freilich noch Zukunftsmusik, denn noch ist die Runde nicht zu Ende. Diesbezüglich hat Fabian Hochstuhl die passenden Worte gefunden: "Noch haben wir 13 Spiele, in denen wir Charakter zeigen können."