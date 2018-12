Nervenstärke bewiesen

Wolochin hatte sein Team im Vergleich zur Heimniederlage gegen Lüneburg auf zwei Positionen verändert. Der Argentinier Bruno Lima rutschte wieder auf die Diagonale und an seiner Stelle übernahm Felix Orthmann die Position Annahme/Außenangriff, die er nach seiner Einwechslung schon gegen die Niedersachsen überzeugend ausgefüllt hatte. Für Anton Qafarena blieb somit zunächst nur ein Platz auf der Bank. Und Bühl startete stark, setzte die Gastgeber in der Tübinger Paul Horn-Arena vom ersten Ballwechsel an unter Druck und schaffte es, sich immer weiter abzusetzen. Phasenweise betrug der Vorsprung bis zu sechs Punkten, auch weil Rottenburg im Aufschlag zu viel Risiko ging, ohne die Bühler Annahme um den frisch gekürten Libero Tim Stöhr ernsthaft in Verlegenheit bringen zu können. Neben den Fehlern der Gastgeber war es aber auch die konzentrierte Angriffsleistung der Gäste, die lange Zeit für klare Verhältnisse sorgte. Immer wieder gelang es Bühls Zuspieler Mario Schmidgall den Rottenburger Block zu narren und seine Angreifer optimal einzusetzen. Das änderte sich im zweiten Satz dann aber radikal.

Rottenburg reduzierte im Aufschlag das Risiko und änderte seine Blocktaktik, was vor allem Lima in seinen Aktionen spürbar bremste. Nun waren es die Gastgeber, die zeitweise deutlich in Führung lagen. Bis zum 16:11 sah es sehr nach Satzausgleich aus.

Wolochin reagierte, brachte mit Stefan Thiel einen neuen Zuspieler und für Lima mit Qafarena einen neuen Diagonalen, das Spiel kippte. Nach fünf Punkten in Folge war der Ausgleich hergestellt. Bühl bekam wieder Oberwasser, ein erfolgreicher Block von Orthmann bedeutete bei 18:17 die erste Führung für die Bisons. Zwei diskussionswürdige Linienrichterentscheidungen später sah es zwar wieder nach einem Satzerfolg für Rottenburg aus, doch Bühl behielt die Nerven, wehrte zwei Satzbälle ab und stellte dann auf 2:0.

Im dritten Satz legten beide Mannschaft nochmals zu. Die Ballwechsel wurden länger, das Spiel hitziger und die Fehlerquote - vor allem bei den Bisons - ging zurück. Rottenburg leistete sich dann in der Satzmitte aber fünf Aufschlagfehler binnen kurzer Zeit, die Bühl einen kleinen Vorteil brachten. Doch Rottenburg steckte nie auf, hatte bei 25:24 sogar Satzball, ehe Bühl dann doch noch den Sack zumachte. Zwei Blockpunkte von Lima und Jacob Arnitz besiegelten schließlich den Bühler 3:0-Sieg. "Ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben", fiel Wolochin ein Stein vom Herzen. Der Blick gehe aber bereits in Richtung nächstes Spiel.