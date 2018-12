Gelungene Premiere in der Königsklasse



durides jetzt ihren Fokus auf den Grand Prix i n Riesa. Der Juniorenweltmeister kann auch mit den Besten der Welt mithalten. Superenduro-Fahrer Kevin Gallas hat zum Auftakt der Weltmeisterschaftsserie sein ganzes Können gezeigt und ist beim Grand Prix im polnischen Krakau auf einem hervorragenden fünften Platz gelandet. Als bestes privates Team richten der Baden-Badener und MH Racing En-durides jetzt ihren Fokus auf den Grand Prix i n Riesa. Im Zeittraining für die Startreihenfolge sicherte sich Gallas als Sechster einen guten Startplatz. Außerdem qualifizierte er sich für die Teilnahme an der Superpole. Dieses zusätzliche Rennen wird unter den sieben schnellsten Fahrern der Prestigeklasse ausgetragen. Gallas konnte auch hier als Sechster ein respektables Ergebnis vorweisen. Im ersten Finalrennen kam der Kurstädter gut aus dem Gatter und schoss als Dritter in die erste Kurve. Leider stürzte der vor ihm fahrende Alfredo Gomez so unglücklich, dass auch Gallas strauchelte. Der Großteil des Feldes musste er passieren lassen. Gallas gab nicht auf, kämpfte - und schob sich noch auf Platz neun vor. Das zweite Rennen wurde nach dem Reglement in umgekehrter Startreihenfolge gestartet - das heißt, Gallas stand in der zweiten Reihe. Doch auch hier fand er die Lücke und sprang mit einem mächtigen Satz über die ersten Hindernisse. Als Zweiter kam er um die erste Kurve und konnte kurz darauf die Führung übernehmen. Doch Taddy Blaszusiak kam immer näher. Der Rookie gab nicht sofort klein bei und hielt dagegen. Der Druck des mehrfachen Weltmeisters und der Jubel der 13 500 Zuschauer in der Tauron-Arena für den "polnischen Alptraum" führten Gallas in einen Moment der Unachtsamkeit - und schon war die Führung vorbei. Kurz darauf konnten auch noch die beiden US-Amerikaner Cody Webb und Colton Haaker passieren. Als Gallas nach Gomez als Fünfter die Zielflagge sah, war der Jubel groß. Auch im dritten Rennen startete der junge Deutsche sehr gut und hielt sich in der Führungsgruppe. Sein Fahrstil wurde immer sicherer, flüssig überwand er die unmittelbar aufeinanderfolgenden Hindernisse aus Baumstämmen, Reifen und Steinen. Dass sein fünfter Platz im zweiten Rennen kein Zufallstreffer war, demonstrierte Gallas mit dem fünften Rang auch im letzten Finalrennen des Abends. Damit holte er insgesamt 28 WM-Punkte und liegt auf dem fünften Platz in der WM-Tabelle. Der zweite WM-Lauf findet am 5. Januar in Riesa statt. (red)

