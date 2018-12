Tabellenführung eindrucksvoll verteidigt

Von Beginn an zeigten die Rhinos, was sie sich vorgenommen hatten und drängten die Maddogs in ihre Zone. Doch es bedurfte im ersten Drittel der auffälligsten Reihe um Martin Vachal und seinem heutigen Sturmpartner Math Fleury, die in Kombination die Führung durch den Tschechen erzielten (7.). Noch in derselben Minute fungierte Vachal als Vorlagengeber und setzte Dennis Walther mit dem 2:0 in Szene. Mannheim zeigte sich vom Hügelsheimer Tempo beeindruckt und benötigte bis zur zwölften Minute, ehe sie sich mit der ersten Großchance zurückmeldeten. Max Häberle musste in dieser Phase gleich dreimal eingreifen, ehe Fleury im Gegenzug am leeren Tor vorbei den dritten Treffer auf dem Schläger hatte. Zum Ende des ersten Abschnitts waren die Gäste im Spiel angekommen und boten den Rhinos die Stirn, es blieb aber bei der Zwei-Tore-Führung nach den ersten 20 Minuten.

Im Mittelabschnitt verpassten es die Rhinos zunächst, den Fuß wieder auf das Gaspedal zu drücken. Daraus folgten einige Konter der Maddogs, die nun die teils fahrlässig offenen Abwehrreihen nutzten und dadurch die besseren Chancen kreierten. Was tags zuvor beim 5:4-Heimsieg gegen Zweibrücken noch besser klappte, hakte zum Glück aus Hügelsheimer Sicht in diesem Spiel: der Torabschluss. Der Treffer zum 3:0 für Hügelsheim fiel in der 35. Minute deshalb eher aus heiterem Himmel, als Noel Johnson einen Schuss ins Tor abfälschte. Doch schien dies wie ein Weckruf für die Mannschaft, die plötzlich das Spiel wieder aufnahm und durch ein direktes Passspiel noch vor der zweiten Pause in Person von Sebastian Ott das 4:0 markierte.

Der Schlussabschnitt begann emotional, denn nach einem Gerangel vor dem ESC-Tor ließen Sebastian Ott und Moritz deRaaf die Fäuste sprechen. Beide Spieler wurden mit Spieldauerstrafen belegt, doch kaum wurde das Spiel fortgesetzt, begann die nächste Keilerei zwischen drei Rhinos und drei Maddogs. Erst danach beruhigten sich die Gemüter und es wurde wieder Eishockey gespielt. Nutznießer war Iven Rösch, der in Unterzahl den Puck eroberte und per Sonntagsschuss in den Winkel das 5:0 erzielte. Die Antwort der Gäste kam prompt: Der Kanadier Dayliin Smallchild traf aus kurzer Distanz zum Anschluss. Die Schlussphase bestimmen aber die Rhinos. Erst stocherte Noel Johnson das Spielgerät zum 6:1 über die Linie (54.), ehe Maxim Engel nach einem Konter das schönste Tor des Tages gelang, als er aus dem Handgelenk unter die Latte zimmerte (56.). Drei Minuten vor dem Ende kam es zu einer Premiere beim ESC: Wegen der eklatanten Torhütersituation war in Vanessa Mohr erstmals bei den Rhinos eine Frau als Backup im Kader und wurde für Max Häberle eingewechselt. Einige Paraden durfte sie noch zeigen, eine Minute vor Schluss war Mohr gegen Artem Klein chancenlos. (ndm)