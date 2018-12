Fruchtmann auf Jordans Spuren

Sehr gute Leistungen stehen immer schwächer werdenden Teilnehmerzahlen bei der weiblichen Jugend im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl gegenüber. Dies belegen die Zahlen in den Kreisbestenlisten, die Pressewart und Statistiker Ralf Wohlmannstetter zum Jahresende vorstellte. Immerhin gab es drei neue Kreisrekorde in der Klasse U 18 durch Siebenkämpferin Rachel Fruchtmann, Langstrecklerin Christine Vollmer und die Bühler Straßenlauf-Mannschaft sowie eine neue Bestmarke in der U 20 durch Diskuswerferin Leia Braunagel.



Braunagel krönte natürlich die Ergebnisse der weiblichen Jugend und ihre persönliche Saisonbilanz mit dem Gewinn der deutschen Jugendmeisterschaft und der WM-Teilnahme in Tampere/Finnland. Die Diskuswerferin vom SCL-Heel Baden-Baden schleuderte die Ein-Kilo-Scheibe Anfang August auf 54,45 Meter und verbesserte damit den 37 Jahre alten Kreisrekord von Monika Eggert (Bühlertal) aus dem Jahr 1981 um fast neun Meter. Damit belegt sie in ihrer Altersklasse Platz eins in Deutschland, bei den Juniorinnen U 23 Rang drei und bei den Frauen Platz neun. Mit ersten Plätzen bei den süddeutschen Jugendmeisterschaften, bei drei baden-württembergischen Meisterschaften sowie in Baden konnte sie ihre Medaillensammlung erheblich erweitern. In ihrer "Nebendisziplin" wuchtete sie die Drei-Kilo-Kugel auf 13,40 Meter. Ebenfalls mit Kugel und Diskus zu guten Ergebnissen kamen Antonia Seydel (SR Yburg Steinbach; 13,13 und 39,00 Meter) und Samira Wernli (Baden-Baden; 12,09 und 43,03 Meter). Auf den Langstrecken glänzte Celine Kistner (LG Hardt) trotz verspätetem Saisoneinstieg mit 18:03 Minuten im fünf Kilometer Straßenlauf, 18:07,30 Minuten über 5 000 Meter, 10:16,31 Minuten über 3 000 Meter und 4:55,39 Minuten über 1 500 Meter. Sie wird zum Jahresende aber den Kreis verlassen und ab 2019 für die LG Region Karlsruhe starten. Ansonsten sieht es in der Klasse U 20 bedenklich schwach aus. Kistner war in der abgelaufenen Saison die einzige Langstrecklerin. Über 100 Meter führt Tamara Kobialka (TV Iffezheim) mit 13,45 Sekunden eine Dreiergruppe an, im Weitsprung führt Kerstin Knödler (TG Ötigheim) mit 5,13 Meter ein Viererfeld an. Die übrigen Disziplinen waren 2018 gar nicht oder nur mit einer Athletin besetzt. Deutlich besser gefüllt sind die Felder in der Klasse U 18. Das täuscht aber über den tatsächlichen Leistungsstand in den Kreisvereinen hinweg, da die Hälfte aller Athletinnen vom SR Yburg Steinbach kommt und auf den Laufstrecken fast nur Athletinnen des TV Bühl zu finden sind. Einen neuen Kreisrekord im Siebenkampf schaffte Rachel Fruchtmann vom SR Yburg. Mit 4 820 Punkte verbesserte sie die 19 Jahre alte Bestmarke von Anja Jordan (Rastatt) um knapp 40 Zähler. Die Kreisbestenlisten führt sie zudem im Vierkampf, Speerwurf mit 42,06 Metern, im Dreisprung mit 11,78 Metern, im Weitsprung mit 5,17 Metern, im Hochsprung mit 1,64 Metern, über 100 Meter Hürden in 14,68 Sekunden und über 200 Meter mit 26,66 Sekunden an. Über 100 Meter platzierte sich Vereinskameradin Corrine Gibilisco in 12,82 Sekunden vor Fruchtmann (12,83) auf Rang eins. Hier sind auf den ersten sechs Plätzen nur Athletinnen vom SR Yburg aufgeführt. Eine neue Kreisbestmarke schaffte auch Christine Vollmer (TV Bühl) über 10 000 Meter in 42:33,03 Minuten. Die alte Marke hatte 14 Jahre Bestand. Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Jasmin und Vivien Schäfer stellte sie in 2:07:10 Stunden auch eine neue Bestmarke im Mannschafts-Straßenlauf über zehn Kilometer auf. Über zehn Kilometer (39:53 Minuten), 5 000 Meter (18:59,63) und 3 000 Meter (10:30,27) führt Christine Vollmer die Kreisbestenlisten an. Über 800 Meter (2:26,37), 1 500 Meter (5:01,55) und fünf Kilometer (19:19) liegt Jasmin Vollmer auf Platz eins. Die Staffel über 4 x 100 Meter führen die Steinbacher Mädchen an, ebenso wie die Bühler Athletinnen deutlich über 3 x 800 Meter vorne liegen. In die Steinbacher und Bühler Phalanx konnte nur Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) einbrechen. Beim Diskuswerfen war sie mit 40,89 Meter vorne. Beim Kugelstoßen musste sie sich mit 14,05 Meter knapp Josefa Metzinger (Steinbach) mit 14,11 Meter geschlagen geben. (rawo)

