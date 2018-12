Starke Mannschaften und viel Spannung

Zum letzten Wettkampf des Jahres trafen sich die Vereine aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl zum zweiten Hallen-Kinderleichtathletik-Cup in Baden-Baden. 30 Mannschaften mit knapp 300 Kindern waren am Start. "Die gute Beteiligung zeigt, dass die Kinderleichtathletik bei einem Großteil der Vereine angekommen ist und so ein Hallenwettkampf zum Saisonende gut in die Planung des Wintertrainings hinein passt", zeigten sich die Verantwortlichen des Kreisvorstandes sehr zufrieden.

Die größte Mannschaftszahl gab es in der Altersklasse U 8 mit 13 Teams. In U 10 traten zehn Teams an, in U 12 sieben. Die Helfer hatten zwei Laufbahnen, zwei Wurfanlagen und drei Sprunganlagen aufgebaut. So konnten die umfangreichen Wettkämpfe zügig abgewickelt werden. Für die zahlreichen Eltern und Zuschauer stand die Tribüne zur Verfügung. "Die Kinder hatten viel Spaß bei den Wettkämpfen und es freut einen, die lachenden Kinderaugen zu sehen", bilanzierte die neue Kreisbeauftragte für Kinderleichtathletik, Ilka Lanz.

In diesem Jahr fehlte in den Klassen U 10 und U 12 die Dominanz einzelner Vereine wie in den Vorjahren, was bis zum Ende für Spannung sorgte. Lediglich in U 8 waren die Kinder des TV Gernsbach ihren Konkurrenten deutlich überlegen. Die Kleinsten aus Gernsbach gewannen den 20 Meter-Sprint, das Medizinballstoßen und den Hoch-Weit-Sprung. Lediglich beim 30-Meter-Hindernissprint mussten sie sich dem TV Iffezheim geschlagen geben. Am Ende stand für die Gernsbacher die Top-Punktzahl von fünf in der Ergebnisliste. Die Iffezheimer kamen mit zehn Wertungspunkten auf Platz zwei vor der ersten Mannschaft des SCL-Heel Baden-Baden mit 15 Zählern.

In der Klasse U 10 teilten sich der SCL-Heel Baden-Baden und der gastgebende TV Haueneberstein den ersten Platz mit je elf Wertungspunkten. Als Dritter folgte der TV Gernsbach I mit zwölf Zählern nur knapp dahinter. Die Baden-Badener entschieden den Hindernissprint für sich und wurden jeweils Zweiter im Flachsprint, Hoch-Weit-Sprung und Mehrfachsprung. Mi dem Medizinball reichte es nur zu Rang vier. Haueneberstein gewann den Mehrfachsprung und wurde Zweiter über die Hindernisse und beim Medizinballstoßen. Dazu kamen dritte Plätze im Flachsprint und Hoch-Weit-Sprung. Der TV Gernsbach gewann zwar den Flachsprint und den Hoch-Weit-Sprung, musste aber zwei dritte und einen vierten Platz hinnehmen. Beste Medizinball-Stoßer waren die Viertplatzierten vom SR Yburg Steinbach.

Auch bei den Jungs und Mädchen U 12 gab es zwei Sieger: SR Yburg Steinbach und SCL-Heel Baden-Baden I kamen auf jeweils zehn Wertungspunkte. Die TG Ötigheim wurde mit zwölf Zählern Dritter. Steinbach gewann den Mehrfachsprung und das Medizinballstoßen, der SCL-Heel den Hindernissprint und den Hoch-Weit-Sprung. Die besten Flachsprinter kamen aus Ötigheim. (rawo)