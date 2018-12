Basler: "Ich bin zu unbequem"

Vorzeitiger K.o. in Runde vier Rastatt



Vorzeitiger K.o. in Runde vier Rastatt (red) - Der Durmersheimer Kamer Maloku hat beim Boxabend "The One! Night of the Champions" seinen zweiten Titel im Supermittelgewicht gewonnen. So darf er sich nicht nur Europameister des Verbandes GBU nennen, sondern trägt auch den Titel der WBF (Foto: sb).