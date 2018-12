Simon Weiler

Beim Tischtennis-Ranglistenturnier des Bezirks Rastatt/Baden-Baden, das in der Sporthalle des Ludwig Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt ausgespielt wurde, gewann Simon Weiler von der Spvgg Ottenau mit sechs Siegen in der Gruppe A bei den Jungen U 18 vor Samuel Amann vom TTC Iffezheim (5:1). In der Gruppe B setzte sich Lukas Röhrich vom TV Bühl (6:0) vor Luca Maier (TTG Ötigheim, 5:1) durch. Auch in den Gruppen C und D feierten die Sieger Tobias Eberle (TTV Bühlertal) und Sven Schemmert (TTC Rauental) mit jeweils sechs Siegen einen Durchmarsch. In den Gruppen E und F musste das bessere Satzverhältnis über den Gruppensieg entscheiden. Cedric Menges vom TTC Rauental verwies in Gruppe E Moritz Konrad vom TV Lichtental auf Platz zwei (beide 5:1). Durch das um zwei Spiele bessere Satzverhältnis landete Menges auf Platz eins. Jonathan Forbriger (TV Bühl) und Jannik Mühlbauer (TTC Rauental) beendeten die Gruppe F mit einer Bilanz von jeweils 6:1, die Satzdifferenz von plus 14 entschied am Ende zugunsten von Forbriger, Mühlabuer lag hier um drei Sätze schlechter im Rennen.

In der Gruppe G überstand Janik Wang (TV Bühl) ungeschlagen mit 7:0 das Turnier, Felix Singer vom TV Lichtental musste sich mit der Bilanz von 6:1 mit Rang zwei begnügen. Bei den Jüngsten traten zehn Spieler in einer Gruppe , in der zweiten Gruppe spielten acht Jungen um den Gruppensieg. In der ersten Gruppe verwies Daniel Gibs (TTF Rastatt) ungeschlagen mit 9:0 bei 27:4 Sätzen seine Konkurrenz auf die Plätze. Mit jeweils 7:2 beendeten Liam Geißler (TTC Iffezheim) und Kay Schaufler (GTM Rheinmünster) das Turnier auf den Plätzen zwei und drei. Die zweite Gruppe gewann Marlon Damasch (TTV Bühlertal, 7:0) vor Elias Müller aus Ottenau.

Bei den Mädchen gingen in drei Gruppen 27 Spielerinnen an den Start. Den ersten Platz in der Gruppe A sicherte sich Angelina Credo von den TTF Rastatt mit 7:0 vor Xenia Maier (TTC Muggensturm, 6:1) und Frauke Herm (Rastatter TTC, 4:3). Sehr stark spielten hier die jüngeren Spielerinnen mit. So erreichten Nina Rath (TV Weisenbach), Johanna Werner und Lina Kruse (beide TV Bühl) punktgleich mit der Bilanz von jeweils 3:4 die Plätze vier bis sechs. In der Gruppe B dominierten mit Nina Lutz (8:0) und Eva Appel (7:1) zwei Spielerinnen vom TTC Muggensturm. Julia Dieterle sicherte sich mit 6:2 den dritten Platz. Janine Lebioda vom Rastatter TTC blieb in der Gruppe C unbesiegt und wurde mit 8:0 Erste. Isabelle Adler verteidigte vor ihrer punktgleichen Vereinskameradin Aleta Iovu (beide TTF Rastatt) - beide kamen auf eine Bilanz von 6:2 - trotz einer 1:3-Niederlage im direkten Vergleich dank des um zwei Spiele besseren Satzverhältnisses auf den zweiten Platz. (ti)