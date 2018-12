Zurück nach Hause

"Nach guten Gesprächen mit der neuen Vorstandschaft habe ich mich entschlossen, nach vier erfolgreichen Jahren in Sandweier zu meinem Heimatverein zurückzukehren", sagte Ludwig auf BT-Nachfrage und schob hinterher: "Ich freue mich natürlich!" Das liegt in erster Linie daran, dass es für den 52-Jährigen eine Rückkehr nach Hause ist: Ludwig ist Helmlinger Urgestein, wohnt nach wie vor dort, hat beim TuS das Handball-ABC gelernt und coacht neben seinem Engagement in Sandweier den Torwartnachwuchs des TuS. Es ist aber auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln als Trainer: Vor seiner erfolgreichen Zeit beim TVS, den er in der vergangenen Saison als Oberligameister in die dritte Liga geführt hat, war Ludwig beim ASV Ottenhöfen in der Verantwortung. Davor wiederum saß er bereits in Helmlingen auf der Bank, damals allerdings noch als Co-Trainer von Kalman Fenyö.

Möglich wurde die Heimkehr allerdings erst, nachdem der TuS jüngst seine Führungsmannschaft neu geordnet hat. In den Gesprächen mit neuen Vorstandschaft um Abteilungsleiter Daniel Kehret und Teammanager Mike Reichenberger hat Ludwig festgestellt: "Das passt." Zusammen mit seinem neuen Co-Trainer Benny Ackermann und der neuen Vorstandschaft setzt er vor allem auf die erfolgreiche Jugend des Südbadenligisten. Ein Perspektivkader soll entstehen, zudem sollen Team I, Reserve und A-Jugend noch enger verzahnt werden, erklärt Ludwig.

Was die konkreten sportlichen Ziele mit TuS angeht, hält sich Ludwig noch bedeckt, diese legt er bekanntlich immer erst in der letzten Trainingswoche gemeinsam mit der Mannschaft fest. Wichtig ist aber ein weiterer, eher emotionaler Aspekt: Die Heimspiele in der Rhein-Rench-Halle sind für Ludwig immer auch ein kleines Familienfest. Denn im Gegensatz zu den Partien ind Sandweier "sitzt meine Mutter jetzt bei jeden Spiel auf der Tribüne".