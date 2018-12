Inoffizieller Titel geht in die Barockstadt

Steamboat Springs

Start: Nordische Kombination Steamboat Springs (red) - Die Nordische Kombination der Frauen - sie entwickelt sich. Auf diesen kurzen Nenner könnte man das bringen, was in der jüngsten nordischen Disziplin derzeit passiert. An diesem Wochenende startet im amerikanischen Steamboat Springs die Saison (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Nordische Kombination der Frauen - sie entwickelt sich. Auf diesen kurzen Nenner könnte man das bringen, was in der jüngsten nordischen Disziplin derzeit passiert. An diesem Wochenende startet im amerikanischen Steamboat Springs die Saison (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

TTF Rastatt ist Halbzeitmeister Rastatt (red) - In der Tischtennis Verbandsliga der Männer wurde die spielfreie Mannschaft der TTF Rastatt mit 18:2 Punkten Halbzeitmeister. Bestens aufgelegt zeigte sich die Frauen des TV Bühl beim 8:0-Kantersieg gegen Freiburg in der Verbandsliga der Frauen (Foto: toto). » Weitersagen (red) - In der Tischtennis Verbandsliga der Männer wurde die spielfreie Mannschaft der TTF Rastatt mit 18:2 Punkten Halbzeitmeister. Bestens aufgelegt zeigte sich die Frauen des TV Bühl beim 8:0-Kantersieg gegen Freiburg in der Verbandsliga der Frauen (Foto: toto). » - Mehr

Rastatt

Tischtennis im Bezirk Rastatt (red) - Die TTF Rastatt haben in der Tischtennis-Männer-Verbandsligaden den inoffiziellen Titel des Halbzeitmeisters so gut wie sicher. VErfolger Mühlhausen müsste gegen Konstanz schon mit 9:0 gewinnen, um die TTF noch von der Tabellenspitze zu verdrängen (Foto: Vetter). » Weitersagen (red) - Die TTF Rastatt haben in der Tischtennis-Männer-Verbandsligaden den inoffiziellen Titel des Halbzeitmeisters so gut wie sicher. VErfolger Mühlhausen müsste gegen Konstanz schon mit 9:0 gewinnen, um die TTF noch von der Tabellenspitze zu verdrängen (Foto: Vetter). » - Mehr