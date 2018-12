TTF Rastatt mit makelloser Bilanz Tischtennis-Badenliga der Männer sicherte sich die TTG Kleinsteinbach/Singen mit 17:1 Punkten die Halbzeitmeisterschaft. Die Spvgg Ottenau folgt als Tabellensechster mit 6:12 Punkten. Auf die gleiche Punktzahl kommen die beiden südbadischen Konkurrenten ESV Weil und die DJK Offenburg auf den Plätzen sieben und acht. Letztere Position führt in die Relegation. In dersicherte sich die TTG Kleinsteinbach/Singen mit 17:1 Punkten die Halbzeitmeisterschaft. Die Spvgg Ottenau folgt als Tabellensechster mit 6:12 Punkten. Auf die gleiche Punktzahl kommen die beiden südbadischen Konkurrenten ESV Weil und die DJK Offenburg auf den Plätzen sieben und acht. Letztere Position führt in die Relegation. Die Spvgg Ottenau verstärkte sich vor dem letzten Hinrundenspiel gegen die TTSF Hohberg durch den 22-jährigen Inder Abhishek Yadav. Der verletzungsbedingte Ausfall seiner Nummer eins, Eduardo Gomzales, machte diese Maßnahme notwendig. Durch Krankheit und Verletzung, sowie Studium setzten die Murgtäler in den neun Vorrundenpartien insgesamt 15 verschiedene Spieler ein, was sich negativ (12:19) auf die Doppelergebnisse niederschlug. Im vorderen Paarkreuz gewann Gonzales sechs Spiele, Lukas Mai kam auf sieben Einzelsiege. Positive Ergebnisse erzielten Andrè Schweikert, der mit 10:1 Siegen im hinteren Paarkreuz zu den besten Einzelspielern zählte, und Mannschaftsführer Kresimir Vranjic (2:1), der jedoch nur zwei Spiele bestreiten konnte. Bester Einzelspieler der Hinrunde wurde Krzysztof Malcherek (SV Niklashausen) mit 17:0 Erfolgen vor Kestutis Zeimys (TTSF Hohberg, 15:1). Der Ottenauer Schweikert erreichte im hinteren Paarkreuz 7:1 Siege und belegt Platz zwei. Auch die Doppelbestenliste wird von Malcherek angeführt, gemeinsam mit Partner Piotr Bereziuk ergatterte der Niklashausener Spitzenspieler 11:0 Erfolge. Mit neun Siegen liegen die TTF Rastatt mit der makellosen Bilanz von 18:0 Punkten an der Tabellenspitze in der Frauen-Badenliga. Auf dem zweiten Rang folgt der TTV Ettlingen (16:2), der nur im direkten Vergleich knapp mit 6:8 unterlegen war. Zwei Doppelsiege der Ettlinger verstärkten den Druck auf die TTF, die in den Einzelspielen den Spieß umdrehten und auf 7:4 davonzogen. Hinter dem Führungsduo klafft zu den punktgleichen dritt- und viertplatzierten TV St. Georgen und TTV Weinheim-West II eine Lücke von fünf Punkten. Der VSV Büchig (10:8) verfügt auf Platz fünf noch über ein positives Punktekonto. Tabellensechster ist der TTV Gamshurst (8:10) vor dem TTV Kappelrodeck (7:11). Der nordbadische Aufsteiger DJK Rüppurr nimmt mit 6:12 Punkten den Relegationsplatz ein. Die beiden südbadischen Aufsteiger TV Weisenbach (3:15) und die TTF Stühlingen II (0:18) überwintern auf den beiden Abstiegsrängen. Probleme hatten der TTV Gamshurst durch den zeitweise verletzungsbedingten Ausfall ihrer Nummer eins Mareike Allgeier und der TV Weisenbach, bei dem Mannschaftsführerin Regina Roflik komplett ausgefallen war, wegzustecken. Hier kann in der Rückrunde einiges ins Positive zurechtgerückt werden. Ein Vorteil der Kappelrodecker Frauen: Das Team konnte die gesamte Hinrunde in der gleichen Besetzung bestreiten. In den Doppeln steigerte sich das Team auf acht Erfolge. Beste Einzelspielerin der Hinrunde wurde Rastatts neue Spitzenspielerin Elisabeth Bittner mit 20:1 Erfolgen. Dahinter folgt Ettlingens Elite mit Shanice Steinecke (17:2) und Kiara Maurer (17:3). Hinter Natalie Obergfell (TV St. Georgen, 20:5) folgen mit Susanne Gibs (Rastatt, 15:4), Allgeier (Gamshurst, 11:4 und Monika Vig (TV Weisenbach, 12:9) drei Spielerinnen aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden. Im zweiten Paarkreuz führt Rastatts Nummer drei Nina Merkel mit 16:2 Erfolgen die Rankingliste an. Hinter Regina Haun (TTV Ettlingen, 16:3) platzierten sich Ragaa El Bobbou (TTV Gamshurst 9:4), Juana Maier (TTV Kappelrodeck, 14:9) und Tanja Rath (TV Weisenbach, 11:10) auf den Positionen drei, vier und sechs. Das stärkste Doppel stellt der TTV Ettlingen. Hain/Maurer liegen hier mit 8:1 Erfolgen vor Gibs/Merkel (TTF, 7:2). Unter den Top Ten platzierte sich Bittner mit Partnerin Lea Ehinger mit 4:1 Erfolgen auf Platz sieben und gemeinsam mit Vanessa Moch (3:1) auf dem zehnten Rang. (ti)

